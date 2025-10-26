Más Información

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Fórmula 1: Horarios y canales para ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de México, HOY, domingo 26 de octubre

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Violencia e inclusión al sistema de salud, un desafío para las parteras

Reparar autos no es un tema de género: Mamá Mecanic

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Moscú. El emisario del Kremlin para la cooperación económica con EU, , aseguró hoy que durante su viaje a ese país informó a representantes estadounidenses sobre el cerco ruso a más de 10 mil en el este del país.

"Tuvimos tiempo de informar a los colegas estadounidenses sobre la reunión entre el presidente ruso, , y el Estado Mayor, que tuvo lugar esta misma mañana", dijo Dmítriev en su cuenta de la aplicación rusa Max.

En dicha reunión, añadió, "al presidente se le informó de qué cinco mil soldados están rodeados en Kúpiansk y otros cinco mil 500 en la zona de Pokrovsk".

Putin ordenó a los generales rusos que ofrezcan a los militares ucranianos cercados la rendición con el fin de "minimizar" el número de bajas.

Precisamente, esas dos localidades situadas en las regiones de Járkov y Donetsk, respectivamente, son claves para quese haga con el control de todo el .

El presidente de Estados Unidos, , quien canceló la prevista cumbre de Budapest ante la negativa rusa a declarar un , volvió a asegurar desde Malasia que no se reunirá con su colega ruso hasta que haya un acuerdo que sellar.

Dmítriev, que estudió en una universidad estadounidense, también dijo haber informado a sus colegas sobre el exitoso lanzamiento de un misil de crucero de propulsión nuclear de nueva generación, Burevéstnik.

A su vez, adelantó que en breve tendrá lugar un encuentro entre congresistas estadounidenses y diputados rusos.

Nada más llegar a EU el viernes, Dmítriev comenzó a ofrecer entrevistas a distintos medios, estadounidenses, desde CNN a FOX, en las que defendió "los progresos" logrados por Trump, en comparación con su antecesor, .

"Estoy convencido de que sus esfuerzos diplomáticos tendrán éxito (...) , EU y Ucrania estamos cerca de un acuerdo (...) Esperemos que se logre en unos plazos razonables", dijo.

Además, recordó que Rusia está dispuesta a ofrecer a Ucrania, pero quiere, a cambio, que sea neutral y que se aborde la cuestión territorial, en alusión a las cuatro regiones ucranianas que se anexionó en 2022.

"La reunión entre los presidentes Putin y Trump tendrá lugar, aunque, seguramente, más tarde", dijo, aunque insistió en que "Rusia no quiere un cese el fuego, sino el arreglo definitivo del conflicto".

Trump aprobó esta semana las primeras sanciones contra Rusia -el objetivo fueron sus principales petroleras, Lukoil y Rosneft- desde que regresara en enero pasado a la , paso que el portavoz del Kremlin,, calificó el domingo de "acto inamistoso", aunque añadió que eso no impedirá que Moscú siga interesado en "la reanimación" de sus relaciones con Washington.

