El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no agendaría ninguna conversación con Vladimir Putin a menos que estuviera claro que el líder ruso tiene intenciones serias de terminar la guerra en Ucrania.

"Voy a tener que saber que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a estar perdiendo mi tiempo", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo a Asia donde visitará Corea del Sur, Japón y Malasia.

"Siempre he tenido una gran relación con Vladimir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante".

