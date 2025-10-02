El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia no es un "tigre de papel", ya que avanza en toda la línea del frente pese a la ayuda de países de la OTAN a Ucrania.

"Todos estos años Rusia combate no con las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino prácticamente con todos los países de la OTAN", dijo el jefe del Kremlin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro).

El jefe del Kremlin aseguró que las tropas rusas avanzan con seguridad a lo largo de toda la línea del frente.

"En la región de Sumi, la aldea de Yunakivka acaba de quedar bajo nuestro control. Vovchansk ha sido capturada a medias y es solo cuestión de tiempo que nuestras tropas tomen el resto. Estamos construyendo allí con seguridad una zona de seguridad. Este trabajo avanza con fluidez, calma y según lo previsto", aseguró Putin.

Los soldados rusos ya combaten en Siversk, una localidad bastante grande, así como en Krasnoaymersk, aseguró Putin. Foto: archivo

La agrupación de fuerzas rusa Sur "ha entrado en la ciudad de Konstantinovka", parte del eje Konstantinovka-Slaviansk-Kramatorsk, dijo Putin.

"Estas líneas (defensivas) se prepararon durante más de 10 años con la ayuda de especialistas occidentales", aseguró.

Además, los soldados rusos ya combaten en Siversk, una localidad bastante grande, así como en Krasnoaymersk, enumeró.

"Si combatimos con todo el bloque (de la OTAN), ¿acaso somos un tigre de papel? ¿Y qué es entonces la OTAN?", preguntó.

Trump dice que Rusia es un "tigre de papel"

La semana pasada, Trump llamó a Rusia un "tigre de papel" y dijo que lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana".

El Kremlin replicó a ello que Rusia es "un oso" y no un tigre y "no hay osos de papel".

