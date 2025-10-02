Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió a su homólogo de Estados Unidos, , que no es un "tigre de papel", ya que avanza en toda la línea del frente pese a la ayuda de países de la OTAN a Ucrania.

"Todos estos años Rusia combate no con las , sino prácticamente con todos los países de la OTAN", dijo el jefe del Kremlin al intervenir en el Club de Debate Valdái que tiene lugar en el balneario de Sochi (mar Negro).

El jefe del Kremlin aseguró que las tropas rusas avanzan con seguridad a lo largo de toda la línea del frente.

Lee también

"En la región de Sumi, la aldea de Yunakivka acaba de quedar bajo nuestro control. Vovchansk ha sido capturada a medias y es solo cuestión de tiempo que nuestras tropas tomen el resto. Estamos construyendo allí con seguridad una zona de seguridad. Este trabajo avanza con fluidez, calma y según lo previsto", aseguró Putin.

Los soldados rusos ya combaten en Siversk, una localidad bastante grande, así como en Krasnoaymersk, aseguró Putin. Foto: archivo
Los soldados rusos ya combaten en Siversk, una localidad bastante grande, así como en Krasnoaymersk, aseguró Putin. Foto: archivo

La agrupación de fuerzas rusa Sur "ha entrado en la ciudad de Konstantinovka", parte del eje Konstantinovka-Slaviansk-Kramatorsk, dijo Putin.

"Estas líneas (defensivas) se prepararon durante más de 10 años con la ayuda de especialistas occidentales", aseguró.

Además, los soldados rusos ya combaten en Siversk, una localidad bastante grande, así como en Krasnoaymersk, enumeró.

Lee también

"Si combatimos con todo el bloque (de la OTAN), ¿acaso somos un tigre de papel? ¿Y qué es entonces la OTAN?", preguntó.

Trump dice que Rusia es un "tigre de papel"

La semana pasada, Trump llamó a Rusia un "tigre de papel" y dijo que lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana".

El Kremlin replicó a ello que Rusia es "un oso" y no un tigre y "no hay osos de papel".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿De cuánto sería el aumento en 2026 ¿Cuál es la edad mínima para registrarse. Foto: Canva

Pensión Bienestar: ¿De cuánto sería el aumento en 2026? ¿Cuál es la edad mínima para registrarse?

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente