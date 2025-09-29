Más Información

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

La mañanera de Sheinbaum, 29 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de septiembre, minuto a minuto

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Gira de primer informe reúne a 535 mil en 30 estados

Gira de primer informe reúne a 535 mil en 30 estados

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

El presidente firmó el lunes una ley para retirar a Rusia de un convenio europea contra la , en momentos que Moscú se desvincula de los organismos occidentales de los que fue expulsado o abandonó tras su ofensiva en Ucrania.

Rusia fue expulsada en marzo de 2022 del , un organismo internacional que supervisa los derechos humanos, pero técnicamente había permanecido como parte de su Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura.

El acuerdo histórico tiene como objetivo fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad y otorga facultades para que los observadores visiten prisiones y centros de detención.

Lee también

El lunes, Putin firmó una ley que denuncia el convenio.

Las notas explicativas de la ley, que fue aprobada anteriormente por el parlamento ruso, acusan al Consejo de Europa de "" por negarse a nombrar un representante ruso en los órganos estatutarios.

El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que retirarse del convenio no "perjudicaría" a los ciudadanos rusos y que Rusia "sigue comprometida con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

Lee también

Pero dos relatores especiales de la dijeron a principios de este mes que la decisión de retirarse del tratado "levanta señales de alerta sobre lo que está ocurriendo tras las rejas" en las cárceles rusas.

La decisión se produce después de que organismos de vigilancia internacionales hayan denunciado reiteradas veces las presuntas violaciones de los por parte de las autoridades rusas durante su ofensiva en Ucrania.

La semana pasada, la OSCE afirmó que era responsable de "violaciones generalizadas y sistemáticas" del derecho internacional en el tratamiento de los prisioneros de guerra ucranianos, incluidas "ejecuciones arbitrarias".

Lee también

Un informe de la oficina de derechos de la ONU también concluyó que Rusia "ha sometido a los detenidos civiles ucranianos a patrones consistentes de serias violaciones" del .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?