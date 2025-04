En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, el senador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, denunció que la elección del 1 de junio pone en riesgo la independencia judicial en México, ante la injerencia del crimen organizado.

Minutos después, en el Pleno del Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien participó en esa misma sesión a distancia, descalificó las palabras del legislador panista.

“En México, el debate sobre la elección de jueces, magistrados y ministros se ha sellado con una reforma constitucional apresurada, cuya implementación dista mucho de ser clara y eficiente. La independencia judicial es clave para garantizar el estado de derecho y evitar cualquier forma de subvención ejecutiva o grupos interesados en que se sesgue la justicia.

“Hoy dicha independencia se ve puesta en duda, en virtud de la evidente participación de intereses ajenos a la ciudadanía, apoyando de manera evidente a unas y a otras candidaturas”, advirtió Ramírez Acuña.

Señaló que la experiencia del Consejo de Europa en su fuerte defensa de la independencia judicial puede servir como un referente valioso, la cooperación en este ámbito, la observación y seguimiento de esta organización amiga, nos permitiría fortalecer nuestras instituciones y garantizar un acceso efectivo a la justicia para todos los ciudadanos

Más tarde, Fernández Noroña desautorizó y rechazó “categóricamente” la intervención del panista, al advertir que “nadie puede ir a hablar a nombre de la Cámara de Senadores hablando en contra de la Constitución, del pueblo de México y de las decisiones democráticas que nuestra patria está tomando con estricto apego a derecho”.

El presidente del Senado celebró que Ramírez Acuña sí esté atendiendo la sesión del Consejo de Europa, “pero rechazo categóricamente la intervención que hizo”.

“La oposición no puede estar cuestionando que nosotros no representamos esta pluralidad, cuando soy el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y he puesto a disposición de todos los senadores y senadoras mis intervenciones para que si hay algún comentario que parezca que no representa esta pluralidad se me haga saber y no he recibido uno solo.

“Y hoy el senador Ramírez Acuña fue a decir que está en contra de la elección de personas juzgadoras el primero de junio. Es su derecho decir lo que guste, pero no puede hablarlo ni a nombre de esta Cámara de Senadores, ni a nombre del país, ni a nombre, de forma institucional”, insistió.

Expuso que Ramírez Acuña tiene derecho a expresar su opinión y compartirla, “pero no a hablar a nombre de la delegación mexicana con una posición que por supuesto que no representa a la Cámara de senadores y que es una visión sesgada y facciosa de una minoría que está representada en esta Cámara de Senadores”.

Fernández Noroña adelantó que pedirá que ese tipo de conductas no sean permitidas por el pleno de la Cámara de senadores.

