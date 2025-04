Separan de su cargo a "5 o 6 funcionarios" por licitaciones de medicamentos a sobreprecio; entre ellos el director general de Birmex

Luego que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulo el proceso de licitación de medicamentos al detectar sobreprecio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no van a permitir ninguna colusión con ningún funcionario e informó que cinco o seis funcionarios de Birmex, entre ellos el director general, fueron separados de su cargo, responsables de hacer las compras.

"(...) cambiamos a los servidores públicos de Birmex porque mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí entonces todos aquellos que estuvieron involucrádos sea directa o indirectamente con este proceso que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo, cerca de 5 o 6 ahora les digo a ver si me averiguan y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex ".

Sheinbaum explicó que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark coordinó todo el proceso, pero que Birmex es quién compra, y las investigaciones surgen ante quejas de las empresas y de observaciones de la Secretaría de Salud.

"(...) a la hora de que sea asignan los contratos el área de la Secretaría de salud se da cuenta que se habían asignado a un sobreprecio algunos de los medicamentos y al mismo tiempo la Secretaría anticorrupción recibe quejas de algunas empresas", abundó.

Sheinbaum informó que se separaron del cargo al Director general de Birmex; directora administrativa; director de logística; director de planeación y varios funcionarios.

"Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex desde antes, incluso que llegara el Presidente López Obrador. Muchos personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos, pues mover a todo el equipo directivo porque no puede darse la investigación y ellos sigan ahí", señaló.

Agregó: "Tienen que moverse y ya cuando venga la investigación pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta".

En tanto, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo que se está revisando las irregularidades del procedimiento, "en paralelo corre una investigación sobre responsabilidad de servidores públicos, entonces ahorita van corriendo las dos investigaciones en paralelo una una ya se terminó ya se concluyó el día de ayer y la otra sigue abierta".

"(...) el compromiso es que haya cero corrupción que no hay impunidad que tenemos cero tolerancia a la corrupción y que todas las investigaciones se van agotar y todos los que resulten responsables se les va a aplicarse va a proceder ya sea en la vía administrativa o penal", destacó.

