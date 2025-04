La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró la nulidad del procedimiento de licitación de la compra consolidada de medicamentos de, al menos, 175 claves en las que se detectó la adquisición con sobreprecio equivalente a 13 mil millones de pesos.

Por esto, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que realizará una nueva subasta entre las empresas que participaron en la licitación de 175 claves de medicamentos (6% de lo requerido), en las que se detectó un sobreprecio por alrededor de 13 mil millones de pesos (5.2% del presupuesto total para la compra).

Incluso, podrán concursar de nuevo las empresas que habían ganado la licitación con propuestas de venta a sobrecosto y las claves en las que no se identificó un sobreprecio se realizarán por adjudicaciones directas.

La Secretaría de Salud señaló que con las órdenes de suministro ya emitidas se garantiza el abasto de medicamentos y existe un plazo suficiente para la entrada en vigor de los nuevos contratos.

“En los casos donde no existe sobreprecio se readjudicará por asignación directa al proveedor que había presentado propuesta y a quien se le había adjudicado para continuar con el abasto. En aquellas claves en las que se identificó un sobreprecio se realizará una subasta con los participantes en la licitación, incluyendo a quien ganó a sobrecosto, y se determinará el nuevo adjudicado”, informó la Ssa.

El pasado 19 de marzo, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, informó que se identificaron “posibles indicios de corrupción”, y que se separó del cargo a los funcionarios de Birmex que participaron en el proceso, pero sin precisar nombres o número de empleados investigados.

Las investigaciones iniciaron a finales de enero, porque las compañías farmacéuticas reclamaron que las adjudicaciones las habían ganado empresas que ofertaron los medicamentos a precio más alto, por lo que se detuvo el proceso de compra y se dio aviso a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con el fin de que se realizaran las investigaciones correspondientes, y el 8 de abril esa secretaría declaró la nulidad del procedimiento de licitación de dichas claves de medicamentos.

“Birmex tiene hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución, sumando los plazos legales con los días inhábiles de Semana Santa”, dijo.

El diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN), secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, informó que solicitará la comparecencia de los titulares de Birmex, Secretaría de Salud y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que expliquen el proceso de compra consolidada de medicamentos.

“¡Vamos a exigir la comparecencia de los titulares de Birmex, Secretaría de Salud y la Secretaría Anticorrupción ante la Cámara de Diputados! ¡Los pacientes necesitan medicamentos! ¡Basta de que la salud sea un negocio para este gobierno y sus contratistas, a costa de la vida de millones de mexicanos!”, anunció en X.

Aseguró que dichas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos para 2025-2026 causarán un nuevo desabasto en el sector salud.

“Aunque lo nieguen, es un hecho que habrá nuevos desabastos. Esta compra representaba alrededor de 5 mil millones de piezas de medicamentos. Esto no puede ser pretexto para realizar nuevas adjudicaciones directas de emergencia para intentar cubrir el desabasto, como ya sucedió en años anteriores”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas, recordó que el sector salud sufrió un recorte de 34.1% en el Paquete Económico 2025, y “cualquier esfuerzo para hacer un uso más eficiente de los recursos es muy loable, pero el gobierno federal debería prevenir la falta de medicamentos.

“Debería existir una especie de procedimiento para asegurar o para prevenir que estos casos sucedan, para prevenir que haya un retraso como el que está sucediendo ahorita en el abasto de medicinas, porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos”, comentó.

Advirtió que las dependencias de gobierno deberán poner atención en las adjudicaciones directas que realizará para subsanar la cancelación de la compra de 175 claves de medicamentos, para evitar repetir casos de corrupción.

“Creo que es importante vigilar la transparencia con la que se va a realizar, porque muchos casos de compras públicas durante la pandemia se realizaron mediante adjudicaciones directas aludiendo a esta urgencia, y muchas de estas compras no fueron las más convenientes. Entonces, creo que la transparencia en el proceso va a ser la clave, no solo para asegurar que las unidades médicas tengan los medicamentos, sino para que no haya ningún riesgo de corrupción”, dijo.

Según datos de la Secretaría de Salud, hasta la fecha se han adjudicado 2 mil 788 claves de medicamentos para 2025 y 2026, que incluyen medicamentos, pruebas, reactivos, material de curación y otros dispositivos, que representan 4.7 mil millones de piezas que se adquirieron por 248 mil millones de pesos.

En promedio, de manera mensual todo el sector utiliza aproximadamente 215 millones de piezas de medicamentos, material de curación, reactivos, pruebas y otro tipo de dispositivos.