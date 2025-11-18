Los termómetros en Moscú marcan este martes 9.9 grados, un récord para los últimos 85 años, informaron los meteorólogos.

Según Yevgueni Tishkovets, uno de los "hombres del tiempo" más populares de Rusia, el 18 de noviembre de 1940 las temperaturas no superaron los 9.4 grados.

"Se ha batido un récord de calor en Moscú", escribió Tishkovets en su canal de Telegram.

"Se ha batido un récord de calor en Moscú", escribió Tishkovets en su canal de Telegram.

A la vez, los pronósticos auguran una drástica bajada de temperaturas en la capital rusa a lo largo de esta semana.

También en la capital de los Urales, Yekaterimburgo, esta semana fue batido un récord de calor de 188 años, cuando los termómetros marcaron 8 grados.

El pasado septiembre, la temperatura en Moscú alcanzó los 26.2 grados centígrados y fue la más alta en 140 años de observación meteorológica.

