Más Información

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “super computadora”, la más grande de AL

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “super computadora”, la más grande de AL

Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas

Ebrard anuncia récord de inversión extranjera; destaca fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Detienen a tres presuntos miembros de "Los Negros"; extorsionaban a transportistas en Gustavo A. Madero

Detienen a tres presuntos miembros de "Los Negros"; extorsionaban a transportistas en Gustavo A. Madero

Londres. Reino Unido advirtió a que estaba preparado para enfrentar cualquier incursión en su territorio después de que se detectara al barco espía Yantar en el límite de las británicas al norte de Escocia.

El secretario británico de Defensa, John Healey, afirmó que el buque ruso apuntó con a los pilotos de aviones de vigilancia que monitoreaban su actividad.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: Los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Y si el Yantar viaja hacia el sur esta semana, estamos preparados", afirmó Healey durante un discurso en .

Lee también

Healey emitió la advertencia mientras defendía un aumento en el gasto de defensa una semana antes de que el gobierno publique su nuevo presupuesto. Aunque el primer ministro ha prometido grandes aumentos en el ante las amenazas de Rusia, China e Irán, el gobierno enfrenta decisiones difíciles mientras considera aumentos de impuestos y recortes de gastos para cerrar un déficit de varios miles de millones de libras en sus finanzas.

Healey, quien visitará una fábrica de el miércoles por la tarde, anunció planes para construir al menos seis nuevas fábricas de municiones en sitios desde Escocia hasta Gales. El gobierno se comprometió en junio a destinar mil 500 millones de libras (dos mil millones de dólares) para construir las plantas, que según dice crearán al menos mil empleos, impulsarán el crecimiento económico y asegurarán que el ejército tenga un suministro constante de, propulsores y pirotecnia.

Funcionarios británicos dijeron que el Yantar forma parte de la Armada del Kremlin y está diseñado para realizar labores de vigilancia en tiempos de paz y de sabotaje durante tiempos de guerra. Por este motivo, Londres y sus aliados monitorean su actividad y trabajan para impedir sus operaciones cada vez que se acerca a británicas.

Lee también

"Forma parte de una flota rusa diseñada para poner en riesgo nuestra y la de nuestros aliados", apuntó Healey, en referencia a los ataques a oleoductos y cables submarinos registrados en el mar Báltico a principios de año.

Esta no es la primera vez que el Yantar pone a prueba las defensas británicas, según Healey. Después de una advertencia el año pasado, la embarcación dejó las aguas territoriales del rumbo al Mediterráneo. Cuando en enero navegó por el canal de la Mancha, fue seguido por la HMS Somerset, una fragata que patrulla en las aguas que rodean al país.

Healey describió las actividades del Yantar durante un discurso en el que dijo que el Reino Unido debe adaptarse a una "nueva era de poder duro".

Lee también

Citó el conflicto en el Medio Oriente, los problemas entre India y y el espionaje chino contra instituciones británicas, así como la guerra en Ucrania.

se comprometió en junio a aumentar el gasto en defensa al 5% del producto interno bruto para 2035, en línea con la mayoría de las otras naciones de la. El compromiso incluye un 3.5% del en gasto de defensa básico, con otro 1.5% en proyectos de infraestructura diseñados para apoyar la defensa de la nación. Gran Bretaña gastó alrededor del 2.3% del PIB en defensa el año pasado.

"Este es un nuevo tipo de amenaza. Exige nuevos tipos de defensa, de poder duro, aliados fuertes y diplomacia segura", indicó. "Y a medida que la amenaza crece, Reino Unido debe prepararse, y lo estamos haciendo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW