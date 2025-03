En medio de la exigencia de colectivos por mayores acciones del gobierno federal para encontrar a sus desaparecidos, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), alista la contratación de maquinaria en acciones de exploración, en donde destaca el uso de tecnología láser, detectores de metal e instrumentos topográficos para generar planos en 3D en los terrenos donde se excave.

En el contrato SG/CPS/009/2025, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que en este servicio, por el que se podría pagar hasta 140 millones de pesos, también incluye el uso de excavadoras, retroexcavadora, motobomba sumergible, máquinas para romper concreto y grúas para levantar estructuras.

Se indica que el servicio deberá contar con operadores especializados en dicha maquinaria que conforme a su experiencia puedan operar estas máquinas y coadyuvar con personal de la comisión en las acciones de búsqueda de personas.

Lee también Fiscalía de Jalisco rechaza haber hallado hornos crematorios en rancho Izaguirre

En el contrato se detallan las características con las que deben contar las máquinas y además se solicita el apoyo de operadores para colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda.

“El servicio integral de uso de maquinaria para el desarrollo de acciones de búsqueda en campo, del ejercicio fiscal 2025 consiste en el uso de maquinaria que favorezca las acciones de búsqueda de personas facilitando la identificación de personas desaparecidas, así como la prestación del servicio de operadores especializados en dicha maquinaria que conforme a su experiencia puedan operar la maquinaria y así coadyuvar con personal de esta CNB en las diversas acciones de búsqueda de personas.

“Asimismo, el servicio incluirá el traslado de la maquinaria a los diversos estados de la República donde se requiera utilizar para la búsqueda en campo de las personas desaparecidas”, se menciona.

La vigencia de este contrato, entregado a la empresa Construcciones y Servicios Vidda Jireh, inició el pasado 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de este año.

Lee también Alerta ONG sobre incremento de desaparición de personas

Grúas detectoras de metal

Se detalla que los distanciómetros con tecnología láser deberán tener un zoom de cuatro aumentos, alcance 0.05 hasta 200 metros y con 360 grados de sensor de inclinación. Además, deberá contar con una memoria de 30 visualizaciones con bluetooth smart.

También se hará uso de instrumentos topográficos ópticos que, con mediciones precisas, se generarán planos de altimetría y planimetría con coordenadas del terreno e imágenes en 3D del terreno.

“Instrumento topográfico óptico conformado por componentes electrónicos que permiten realizar cálculos para lograr medir de forma precisa ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias desde el lugar en el que se ubica el equipo hasta un punto designado en la distancia.

Lee también “Episcopado no tiene la información correcta”: Sheinbaum; rechaza acusación de ocultar número de desapariciones

“Genera planos de altimetría y planimetría con coordenadas del terreno e imágenes en 3D del terreno”, se lee en el documento.

En cuanto a los detectores de metal, tendrán que ser para localizar indicios en exterior o enterrados, con una longitud de 1.06 metros a 1.29 metros, con un peso de 1.2 kg, y una frecuencia de operación a 6.5 kHz. Además deberá tener un puño de brazo ajustable con correa

Se deberá contar con una máquina tipo grúa para el traslado y recolección de estructuras o rocas.

Lee también Tribunal ratifica absolución de “El Mochomo” implicado en caso Ayotzinapa; continuará preso por desaparición forzada

Disponibilidad

En la página 8 se indica que el servicio se podrá solicitar en cualquiera de los 32 estados y la empresa deberá tener la flexibilidad para reaccionar ante cualquier emergencia y solucionar cualquier eventualidad.

Además, cuando por alguna causa en la prestación del servicio se detecte algún desperfecto en la maquinaria, el proveedor deberá sustituir dicha maquinaria con otra igual sin costo adicional para la CNB, a fin de no afectar la adecuada prestación del servicio debiendo reemplazar el mismo en un lapso no mayor a tres horas.

La empresa contratada deberá contar con el personal suficiente, herramientas y equipo adecuados para este servicio, a fin de garantizar que el servicio sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, quedando obligado a realizarlo a entera satisfacción de la Secretaría de Gobernación, por lo que, se establece, se compromete a presentar como parte de su propuesta técnica, carta bajo protesta de decir verdad, donde garantiza lo antes mencionado.

Lee también Informe revela aumento de desapariciones de personas de 15 a 19 años; 5 estados encabezan la lista

Confidencialidad

En la página 62 de la convocatoria se menciona que la empresa adjudicada se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato específico.

“Asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, no podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, el proveedor se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de la dependencia o entidad”.