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Una mujer muerta atrapada en un electrodoméstico parece el punto de partida de una comedia absurda, pero "Un fantasma útil" utiliza esta premisa para contar una historia sobre el duelo, la memoria y el valor que la sociedad da a las personas únicamente por su capacidad de ser útiles.
Todo inicia con de la muerte de Nat, a causa de los efectos de la contaminación ambiental. Su esposo, March, cae en dolor profundo.
La historia cambia cuando el hombre descubre que su amada "reencarnó" en una aspiradora eléctrica y entonces deciden continuar con su amor, a pesar del rechazo de la familia de March.
Decidida a ganarse su aprobación, Nat se propone limpiar la fábrica familiar de los espíritus que ahí habitan; pero conforme va avanzando en su misión, se da cuenta que los fantasmas en realidad fueron víctimas del violento proceso de democratización de Tailandia.
Es aquí donde la ópera prima de Ratchapoom Boonbunchachoke se transforma en una crítica social sobre la explotación laboral, la deshumanización y la manera en que la sociedad prefiere olvidar episodios incómodos de su propia historia.
La película obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes y fue seleccionada por Tailandia para representar al país en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional.
Actúan Davika Hoorne, Witsarut Himmarat y Apasiri Nitibhon.
Dónde ver: Prime Video y Apple TV.
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