Casi todos los distritos de Kiev fueron blanco de un ataque "masivo" ruso el viernes por la mañana, informaron las autoridades de la capital ucraniana, donde se produjeron explosiones según constataron periodistas de la AFP.

Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Misiles y drones golpearon el viernes infraestructuras críticas de la capital, informó Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar regional de Kiev.

El alcalde capitalino, Vitaly Klitschko, reportó un "ataque masivo enemigo" y afirmó que las fuerzas de defensa aérea estaban en funcionamiento.

Nueve personas resultaron heridas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas, incluido un hombre en "estado extremadamente grave", escribió Klitschko en la plataforma de mensajería Telegram.

"Algunas secciones de las redes de calefacción resultaron dañadas", afirmó, y algunos edificios del distrito nororiental de Desnianski quedaron temporalmente sin suministro de ese servicio.

Reportan daños en varios distritos

Periodistas de la AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

Klitschko informó de incendios o daños en edificios en ocho de los 10 distritos de Kiev, y dijo que se habían desplegado equipos de emergencia médica en todos ellos.

El fuego afectó el tejado de un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianski, un centro de transporte cerca del aeropuerto internacional de Kiev.

Las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Rusia afirmó el lunes que había capturado tres pueblos más a lo largo de la extensa línea del frente, donde está aprovechando su ventaja en efectivos y equipamiento.

Mientras tanto, expertos afirman que los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ponen a Ucrania en riesgo de sufrir cortes de calefacción antes de los meses de invierno.

