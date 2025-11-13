Más Información

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF

Dan banderazo de salida a El Buen Fin 2025; calculan ventas por 200 mil millones de pesos

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

Embajador Ronald Johnson resalta "excelente" cooperación con México; "seguiremos fortaleciendo esta relación", dice

SEP asegura que ha respondido a demandas de la CNTE; informa sobre apoyos y avance de acuerdos

Obispo acusa negligencia en la desaparición del sacerdote Santiago Álvarez; autoridades están rebasadas, afirma

Diócesis de Cuautitlán pide a autoridades continuar investigaciones para esclarecer muerte de sacerdote Ernesto Baltazar

Casi todos los distritos de Kiev fueron blanco de un "masivo" ruso el viernes por la mañana, informaron las autoridades de la capital , donde se produjeron explosiones según constataron periodistas de la AFP.

Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Misiles y drones golpearon el viernes infraestructuras críticas de la capital, informó Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar regional de Kiev.

El alcalde capitalino, Vitaly Klitschko, reportó un "ataque masivo enemigo" y afirmó que las fuerzas de defensa aérea estaban en funcionamiento.

Nueve personas resultaron heridas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas, incluido un hombre en "estado extremadamente grave", escribió Klitschko en la plataforma de mensajería Telegram.

"Algunas secciones de las redes de calefacción resultaron dañadas", afirmó, y algunos edificios del distrito nororiental de Desnianski quedaron temporalmente sin suministro de ese servicio.

Reportan daños en varios distritos

Periodistas de la AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

Klitschko informó de incendios o daños en edificios en ocho de los 10 distritos de Kiev, y dijo que se habían desplegado equipos de emergencia médica en todos ellos.

El fuego afectó el tejado de un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianski, un centro de transporte cerca del aeropuerto internacional de Kiev.

Las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Rusia afirmó el lunes que había capturado tres pueblos más a lo largo de la extensa línea del frente, donde está aprovechando su ventaja en efectivos y equipamiento.

Mientras tanto, expertos afirman que los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ponen a Ucrania en riesgo de sufrir cortes de calefacción antes de los meses de invierno.

