Más Información

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

OCDE reconoce a México con el premio de mejora en certidumbre fiscal a grandes contribuyentes

OCDE reconoce a México con el premio de mejora en certidumbre fiscal a grandes contribuyentes

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Hackean páginas de "Madres Buscadoras de Sonora" en varios estados; Ceci Flores denuncia nuevas amenazas y represión

Hackean páginas de "Madres Buscadoras de Sonora" en varios estados; Ceci Flores denuncia nuevas amenazas y represión

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales

Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales

Un video del mandatario de Rusia, , se viralizó a través de redes sociales y está dando de qué hablar respecto a ciertas especulaciones en torno a la salud del máximo líder ruso.

De acuerdo con el clip de apenas 15 segundos, se observa como el mandatario tiene su mano derecha bastante hinchada y con venas prominentes mientras escucha atento a una joven hablar.

En la grabación, se puede apreciar como Putín aprieta su mano fuertemente dejando ver su dolor e incomodidad.

El contenido audiovisual ha puesto a miles de internautas a revisar minuciosamente las manos del guía del .

De acuerdo con usuarios de internet, la mano del presidente Putin se mostró "hinchada y dolorida"; también aseguran que se observa cubierta de venas abultadas.

Lee también

Algunos usuarios han especulado que el mandatario ruso padece de enfermedades graves, entre las que podrían estar desde Parkinson hasta algún tipo de cáncer.

"Hay algo mal con las manos de Putin", expresó en sus redes sociales Anton Gerashchenko, exasesor del Ministerio del Interior de Ucrania.

Sin embargo, el dirigente ruso jamás ha confirmado ni desmentido las conjeturas ni el escrutinio público sobre su "delicada salud", al menos desde el inicio de los ataques a Ucrania.

Lee también

Asimismo, en octubre de 2024, el Kremlin dijo que Putin no tenía problemas de salud después de no haber sido visto en público durante dos semanas.

Incluso, señaló que el mandatario había visitado un hospital de Moscú para exámenes médicos de rutina.

Además, en abril de 2022, un video de Putin agarrando una mesa mientras hablaba con el exministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, también provocó especulaciones sobre el estado de salud del líder, quien siempre ha cultivado una imagen de buena salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes SEP confirma lo que pasará. Foto: Especial / SEP

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Pensión Mínima IMSS ¿De cuánto será el pago en 2026 Monto y requisitos para solicitarla. Foto: Canva / IMSS

Pensión Mínima IMSS: ¿De cuánto será el pago en 2026? Monto y requisitos para solicitarla

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo