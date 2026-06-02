Culiacán, Sin. A 2 de junio. - Activistas de búsqueda de familiares que han sido víctimas de desapariciones por elementos policiacos, interrumpieron la sesión del Congreso del Estado para exigir la destitución de funcionarios que los amenazan y les dan malos tratos y se evalúe el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Con pancartas y lonas con las fotos y nombres de sus seres queridos que se encuentra en calidad de desaparecidos, las activistas del colectivo “Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, se apostaron en el salón de sesiones e interrumpieron el desarrollo de la sesión, en demanda de ser escuchadas.

Buscadoras irrumpen en Congreso de Sinaloa para exigir destituciones; acusan amenazas de subsecretaria de Derechos Humanos. Foto: Javier Cabrera Martínez

En coro, las manifestantes se quejaron de ser víctimas de amenazas y malos tratos, por parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa Sauceda, por lo que demandaron su destitución del cargo.

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Sobre la actuación de la titular de la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, Karina Elizabeth Márquez Calderón, solicitaron que se haga una revisión a sus actuaciones, ya que es inadmisibles que activistas tengan que botear para obtener dinero que les permita salir a localizar a sus seres queridos.

Buscadoras irrumpen en Congreso de Sinaloa para exigir destituciones; acusan amenazas de subsecretaria de Derechos Humanos. Foto: Javier Cabrera Martínez

Reyna Pulido Chavira, líder de esta agrupación, se dolió que, a más de cinco años de la desaparición de su hijo, Cesar Ernesto, no se tenga una respuesta sobre su paradero, cuando se tienen evidencias que fue retenido por policías en Culiacán.

Ante sus reclamos airados, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la LXV Legislatura, atendieron a las buscadoras en un salón adjunto para escuchar sus peticiones, sobre todo en los temas de las investigaciones de los desaparecidos y las actuaciones de funcionarios estatales.

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