Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Pollitos de colores, niños al servicio de la delincuencia

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Moscú. probó un nuevo misil de crucero propulsado y con capacidad nuclear, diseñado para confundir las defensas existentes, y se acercó más a desplegarlo en sus fuerzas, afirmó el presidente ruso , en declaraciones divulgadas el domingo.

El anuncio, que siguió a años de pruebas del misil Burevestnik, forma parte de un mensaje nuclear del Kremlin, que ha resistido la presión occidental para uno en Ucrania y ha advertido firmemente a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN contra sancionar ataques en el interior de Rusia con armas occidentales de mayor alcance.

Un video publicado por el mostraba a Putin, vestido con uniforme de camuflaje, reuniéndose con altos mandos militares rusos. Las imágenes mostraban al general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, informando al presidente ruso que el Burevestnik recorrió 14 mil kilómetros en una prueba clave el martes.

Gerasimov dijo que el Burevestnik, el nombre en ruso del ave marina conocida como paíño de Wilson, estuvo 15 horas en el aire, y añadió que "eso no es el límite".

Poco se sabe sobre el Burevestnik, que fue nombrado en clave Skyfall por la, y muchos expertos occidentales se han mostrado escépticos al respecto, señalando que un motor nuclear podría ser altamente poco fiable.

Cuando Putin reveló por primera vez que Rusia estaba trabajando en el arma en su discurso sobre el estado de la nación de 2018, afirmó que tendrá un alcance ilimitado, permitiéndole dar la vuelta al mundo sin ser detectado por los sistemas de .

Muchos observadores argumentan que tal misil podría ser difícil de manejar y representar una amenaza ambiental. Estados Unidos y la ahora extinta Unión Soviética trabajaron en misiles propulsados por energía nuclear durante la , pero finalmente archivaron los proyectos, considerándolos demasiado peligrosos.

El Burevestnik supuestamente sufrió una explosión en agosto de 2019 durante pruebas en un campo de la marina en el Mar Blanco, matando a cinco ingenieros nucleares y dos miembros del servicio y generando un breve aumento de la radiactividad que avivó temores en una ciudad cercana.

Las autoridades rusas nunca identificaron el arma involucrada, pero Estados Unidos afirmó que era el Burevestnik.

"Necesitamos determinar los posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar estas armas en nuestras ", le dijo Putin a Gerasimov.

Putin añadió que el proyectil era invulnerable a las actuales y futuras, debido a su alcance casi ilimitado y trayectoria de vuelo impredecible.

Kirill Dmitriev, un alto asesor de Putin que estaba en cuando apareció el video, declaró que su delegación informó a colegas estadounidenses sobre la "prueba exitosa" del Burevestnik, que calificó como una "clase absolutamente nueva" de arma.

Putin dirigió el miércoles ejercicios de las estratégicas de Rusia que incluyeron pruebas de lanzamiento de misiles. El ejercicio se realizó tras el aplazamiento de su cumbre planificada sobre Ucrania con el presidente de Estados Unidos, .

El Kremlin subrayó que las maniobras involucraron todas las partes de la tríada nuclear de, incluidos misiles balísticos intercontinentales que se lanzaron desde instalaciones de lanzamiento en el noroeste de Rusia y un submarino en el mar de Barents. Los ejercicios también involucraron bombarderos estratégicos Tu-95 disparando misiles de crucero de largo alcance.

El ejercicio puso a prueba las habilidades de las estructuras de mando militar, dijo el Kremlin en un comunicado el miércoles.

