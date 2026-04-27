Durante el lanzamiento de “Los Guardianes Verdes”, el consejero nacional Arturo Escobar ‘destapó’ al secretario General del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030.

“Es imposible crecer en un estado si no tienes una figura que, en lo individual, hombre o mujer, levante la mano y diga ‘yo quiero, yo busco, yo aspiro’, y hoy la tenemos en la Ciudad de México: Chucho Sesma para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México… De aquí al primer domingo de junio del 2030, el Partido Verde tiene candidato a Jefe de Gobierno, pero está en nosotros y en ustedes que nos las creamos”, apuntó.

Ante esto, Jesús Sesma aceptó el reto, aunque precisó que falta mucho tiempo para la renovación de la Jefatura de Gobierno.

Jesús Sesma se destapa como candidato por la Jefatura de Gobierno en 2030; lanza iniciativa “Los Guardianes Verdes”. Foto: Especial.

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“Acepto el reto para 2030, aquí nadie de raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar… Yo no le tengo miedo a ningún reto, todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas previo a, pero siempre sería un anhelo para mí poder participar”, expuso.

Sobre “Los Guardianes Verdes”, iniciativa que brindará acompañamiento permanente a las y los ciudadanos cuando sus denuncias no sean atendidas por las autoridades, Jesús Sesma aclaró que no buscan confrontar, sino invitar a las autoridades a mejorar la atención ciudadana.

“Un ciudadano escuchado y atendido es un ciudadano que cree, que participa y que construye una comunidad. En cada ocasión que logremos romper estas paredes de este laberinto burocrático, Los Guardianes Verdes seremos los primeros en reconocerlo. Quiero solamente dejar claro que esto no es una confrontación, es una alianza que estamos haciendo con los ciudadanos; no es una confrontación con ninguna autoridad de Gobierno ni de alcaldías. ni de instituciones, solamente queremos que hagan su trabajo porque ya estamos cansados de no ser escuchados y, sobre todo, de no ser atendidos”, destacó el también diputado local.

Jesús Sesma contendrá por la Jefatura de Gobierno en 2030; lanza iniciativa “Los Guardianes Verdes”. Foto: Especial.

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Para solicitar el apoyo de Guardianes Verdes solo se necesitará el número de folio o registro de la denuncia, una breve descripción, ubicación y la autoridad involucrada.

Estos datos se pueden enviar al correo guardian.verde.cdmx@gmail.com, directamente con el equipo en territorio o en la plataforma digital del partido en la Ciudad de México.

Se puede denunciar Maltrato animal, Daño a áreas verdes, Contaminación (aire, agua, ruido o luz), Basura y residuo, Construcciones irregulares, Uso indebido de suelo, Negocios sin permisos, Publicidad ilegal y Obstrucción de calles y banquetas.

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