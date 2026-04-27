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La alcaldía cuenta con una nueva cancha rehabilitada tras la reinauguración del Campo Contreras, un espacio destinado al que vuelve a operar como punto de encuentro para habitantes de la demarcación.

Tras su reapertura, el Campo Contreras, junto con el Foro Cultural “El Águila”, albergará distintas actividades relacionadas con el , consolidándose como un espacio clave tanto en lo deportivo como en lo cultural.

De acuerdo con la demarcación, hasta ahora se han intervenido cinco canchas: cuatro mediante la Secretaría de Obras capitalina, ubicadas en el Deportivo Casa Popular, la colonia Los Padres y el propio Campo Contreras; mientras que la alcaldía se encargó de la rehabilitación en el Deportivo Atlataxco.

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Durante la inauguración, el alcalde José Fernando Mercado señaló que la intervención del espacio forma parte de las acciones para recuperar áreas públicas y destinarlas al .

“El Campo Contreras siempre ha sido el punto de partida para el fútbol y para las cosas que valen la pena en nuestra comunidad”, expresó.

Además, subrayó que este tipo de encuentros deportivos reflejan la identidad local.

El objetivo es incentivar la y reforzar la convivencia entre habitantes de todas las edades.

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mahc/LL

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