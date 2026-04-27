La alcaldía La Magdalena Contreras cuenta con una nueva cancha rehabilitada tras la reinauguración del Campo Contreras, un espacio destinado al fútbol comunitario que vuelve a operar como punto de encuentro para habitantes de la demarcación.

Tras su reapertura, el Campo Contreras, junto con el Foro Cultural “El Águila”, albergará distintas actividades relacionadas con el Mundial 2026, consolidándose como un espacio clave tanto en lo deportivo como en lo cultural.

De acuerdo con la demarcación, hasta ahora se han intervenido cinco canchas: cuatro mediante la Secretaría de Obras capitalina, ubicadas en el Deportivo Casa Popular, la colonia Los Padres y el propio Campo Contreras; mientras que la alcaldía se encargó de la rehabilitación en el Deportivo Atlataxco.

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Magdalena Contreras cuenta con nueva cancha rehabilitada. Foto: Especial

Durante la inauguración, el alcalde José Fernando Mercado señaló que la intervención del espacio forma parte de las acciones para recuperar áreas públicas y destinarlas al uso comunitario y deportivo.

“El Campo Contreras siempre ha sido el punto de partida para el fútbol y para las cosas que valen la pena en nuestra comunidad”, expresó.

Además, subrayó que este tipo de encuentros deportivos reflejan la identidad local.

El objetivo es incentivar la práctica deportiva y reforzar la convivencia entre habitantes de todas las edades.

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