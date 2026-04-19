El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, puso en marcha la segunda generación del programa "Al Agua Cacomixtle 2026", una estrategia que acerca clases gratuitas de natación a niñas y niños, especialmente en comunidades prioritarias.

Durante el arranque de este programa, el edil subrayó que esta iniciativa forma parte de una política integral para abrir los espacios públicos, sin costo, y garantizar el acceso al deporte.

“Para nosotros este proyecto forma parte de una estrategia que me presentaron al inicio de gobierno: abrir los espacios públicos sin cobrarles a los vecinos y darles la oportunidad de acceder a actividades deportivas. Hoy la alcaldía cuenta con 42 actividades gratuitas en todos nuestros módulos”, expuso.

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El programa contempla clases los días sábado y domingo en los deportivos La Olla y Oasis, dirigidas a niñas y niños de entre 6 y 12 años, ampliando el rango de edad respecto a su primera edición en 2025. Actualmente, hay pocos lugares disponibles para inscripción.

“Estamos abriendo las albercas para ofrecerles a los niños de escasos recursos la oportunidad de aprender a nadar. Esperamos que el día de mañana sean nadadores profesionales”, destacó Mercado Guaida.

Alcalde de Magdalena Contreras lanza programa “Al Agua Cacomixtle 2026”; ofrece clases gratuitas de natación. Foto: Especial.

Además del aprendizaje deportivo, el programa busca generar comunidad y bienestar integral.

Al respecto, el director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, subrayó que esta segunda generación del programa incorpora nuevos componentes sociales y amplía su impacto comunitario:

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“Mientras los padres esperan a sus hijos, podrán participar en talleres culturales afuera de las albercas. Es un servicio adicional que esperamos sea de utilidad para las familias”, añadió.

Durante el evento inaugural, también se entregaron certificados a entrenadores de la escuela de desarrollo acuático del programa, fortaleciendo la profesionalización del personal.

Las personas interesadas en inscribir a sus hijas e hijos deberán acudir a los módulos deportivos de la alcaldía con la documentación correspondiente: identificación oficial vigente (INE) de la madre, padre o tutor; CURP del menor; comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; certificado médico del menor que avale su aptitud para realizar actividad física; así como fotografías tamaño infantil tanto del menor como del tutor, las cuales serán utilizadas para su registro y credencialización dentro del programa.

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