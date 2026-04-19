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El alcalde de Magdalena Contreras, , puso en marcha la segunda generación del programa "Al Agua Cacomixtle 2026", una estrategia que acerca clases gratuitas de natación a niñas y niños, especialmente en comunidades prioritarias.

Durante el arranque de este programa, el edil subrayó que esta iniciativa forma parte de una política integral para abrir los espacios públicos, sin costo, y garantizar el acceso al deporte.

“Para nosotros este proyecto forma parte de una estrategia que me presentaron al inicio de gobierno: abrir los espacios públicos sin cobrarles a los vecinos y darles la oportunidad de acceder a actividades deportivas. Hoy la alcaldía cuenta con 42 actividades gratuitas en todos nuestros módulos”, expuso.

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El programa contempla clases los días sábado y domingo en los deportivos La Olla y Oasis, dirigidas a niñas y niños de entre 6 y 12 años, ampliando el rango de edad respecto a su primera edición en 2025. Actualmente, hay pocos lugares disponibles para inscripción.

“Estamos abriendo las albercas para ofrecerles a los niños de escasos recursos la oportunidad de aprender a nadar. Esperamos que el día de mañana sean nadadores profesionales”, destacó Mercado Guaida.

Alcalde de Magdalena Contreras lanza programa “Al Agua Cacomixtle 2026”; ofrece clases gratuitas de natación. Foto: Especial.
Alcalde de Magdalena Contreras lanza programa “Al Agua Cacomixtle 2026”; ofrece clases gratuitas de natación. Foto: Especial.

Además del aprendizaje deportivo, el programa busca generar comunidad y bienestar integral.

Al respecto, el director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, subrayó que esta segunda generación del programa incorpora nuevos componentes sociales y amplía su impacto comunitario:

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“Mientras los padres esperan a sus hijos, podrán participar en afuera de las albercas. Es un servicio adicional que esperamos sea de utilidad para las familias”, añadió.

Durante el evento inaugural, también se entregaron certificados a entrenadores de la escuela de desarrollo acuático del programa, fortaleciendo la profesionalización del personal.

Las personas interesadas en inscribir a sus hijas e hijos deberán acudir a los de la alcaldía con la documentación correspondiente: identificación oficial vigente (INE) de la madre, padre o tutor; CURP del menor; comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; certificado médico del menor que avale su aptitud para realizar actividad física; así como fotografías tamaño infantil tanto del menor como del tutor, las cuales serán utilizadas para su registro y credencialización dentro del programa.

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