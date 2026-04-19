Ecatepec, Méx. – La autopista Siervo de la Nación permanecerá cerrada hasta que existan condiciones para utilizarla, luego de que fue cerrada en su totalidad desde la madrugada del sábado por el incendio que se registró la noche del viernes en una recicladora clandestina ubicada en la zona federal de El Salado Xalostoc, en Ecatepec.

El fuego, que consumió toneladas de plásticos y basura en un área aproximada de 2 mil metros cuadrados, alcanzó un tramo a desnivel de la vialidad y dañó su estructura.

Peritos iniciaron desde el sábado las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los afectados. Juan Hugo de la Rosa García, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, señaló que el tramo directamente impactado mide alrededor de 100 metros.

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“La autopista se mantuvo cerrada desde que se desató el incendio. Todavía se analiza la posibilidad de abrir algunos tramos, pero no en la zona afectada, porque el fuego dañó la estructura en un lugar bajo”, explicó el funcionario.

Expertos entregarán un dictamen en las próximas horas y la vía no se reabrirá hasta que existan condiciones de seguridad, afirmó.

La Secretaría de Movilidad también suspendió por completo el servicio de la Línea 2 del Mexibús, que corre de Ecatepec a Las Américas, por la misma razón: la ruta utiliza la autopista y no cuenta con condiciones para circular.

Las autoridades mexiquenses establecerán una ruta alterna que operará a partir de este lunes 20 de abril. De la Rosa García indicó que la medida ya se encuentra lista y que podría activarse incluso desde la tarde o noche de este domingo para que funcione temprano el lunes.

La nueva ruta utilizará el Circuito Exterior Mexiquense para llegar a Las Américas y busca evitar que los usuarios queden sin transporte.

“Estamos estableciendo una ruta alterna para que toda esta población no se quede sin la posibilidad de trasladarse”, dijo el secretario.

La dependencia informó que difundirá los detalles precisos de los nuevos recorridos para que los usuarios los conozcan.

La empresa concesionaria de la autopista asumirá las reparaciones necesarias, según lo que determine el dictamen estructural. De manera paralela, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga las responsabilidades por la operación irregular de la recicladora, y existe un seguro contratado por la concesionaria.

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Por esos hechos, la Policía Municipal de Ecatepec y la Secretaría de Marina capturaron a dos personas presuntamente vinculadas con el incendio.

La gobernadora Delfina Gómez estuvo presente en un recorrido por la zona el sábado y sigue de cerca el caso, dio a conocer el titular de Semov.

La autopista Siervo de la Nación, también conocida como Eje Metropolitano Siervo de la Nación o Autopista Urbana Río de los Remedios - Venta de Carpio, tiene una longitud de 14 kilómetros, de sur a norte o viceversa.

Este cierre afecta una vía clave que conecta el oriente del Estado de México con la Ciudad de México y sirve de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Miles de conductores y pasajeros del Mexibús deben considerar las alternativas viales y de transporte público mientras duren los trabajos, sugirieron las autoridades.

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