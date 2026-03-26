Tultepec, Mex.- A lo largo de los más de 110 kilómetros que comprende el Circuito Exterior Mexiquense, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la empresa concesionaria de la vialidad, Aleatica, trabajarán de manera coordinada para implementar un dispositivo de seguridad de cara a la próxima inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

La SSEM informó que mantendrá vigilancia permanente y recorridos a fin de proteger a la población, tanto de visitantes nacionales y extranjeros que transitarán por la vía de cuota, debido a su interconexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Para ello será desplegado un estado de fuerza de 235 policías estatales y 41 unidades para patrullajes motorizados, implementación de cordones de seguridad en casetas de peajes, accesos y salidas.

Implementan operativo en Circuito Exterior Mexiquense. Foto: especial

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También se llevarán a cabo cercos virtuales con apoyo de cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

El Director General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la SSEM, Juan Isaí Valle Rodríguez, mencionó que la operatividad se extenderá más allá de las casetas principales.

“Este operativo será de manera permanente las 24 horas del día y se estará implementando principalmente en las 10 casetas troncales y las 35 auxiliares que comprende esta vía, con la finalidad de garantizar el libre tránsito de personas, visitantes, así como del flujo de las mercancías a bordo de las unidades de carga”, indicó al inicio de actividades preventivas y de reacción en la Caseta de Peaje T1 Tultepec.

Mientras que el Director General del Circuito Exterior Mexiquense, Ricardo Cuéllar Espino, sostuvo que ante la próxima justa deportiva, el cuidado de las personas que circulan por la arteria vial es de máxima prioridad.

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“En el Circuito Exterior Mexiquense partimos de uno de nuestros pilares; la seguridad es primero y este principio guía al trabajo que realizamos día a día de forma coordinada en la operación”, aseguró Cuéllar.

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