Naucalpan, Méx.- Un cargamento de aproximadamente 15 kilogramos de presunta metanfetamina fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
La droga era transportada en un vehículo que circulaba sin placas sobre el Circuito Exterior Mexiquense.
Como parte del operativo de seguridad, los elementos solicitaron al conductor realizar una revisión física a su persona y a la unidad.
Tras llevar a cabo la inspección hallaron en el interior del automotor un costal con una sustancia, color blanco con características similares a metanfetamina.
En el lugar fue detenido José “N”, de 51 años de edad, quien fue informado de sus derechos y trasladado junto con la sustancia asegurada ante la Fiscalía General de la República, donde se inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud.
