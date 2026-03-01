Este domingo primero de marzo, autoridades de la Ciudad de México realizarán cierres viales con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino dijo que mantendrán cerrada la circulación vehicular en el cuadro comprendido por Eje 1 Norte, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Oriente y parte de avenida Chapultepec, la calle Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini.

Mientras que la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la alternativa vial para desplazarse de sur a norte es el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Lee también ¿A qué hora se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico por el concierto de Shakira?

Para quienes busquen moverse de poniente al oriente de la capital se puede usar el Eje 1 Norte.

La alternativa para circular de norte a sur es el Eje 1 Poniente.

Mientras quienes deseen trasladarse de oriente a poniente y viceversa, la opción es José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, de acuerdo con la Unidad de Orientación Vial de la SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL