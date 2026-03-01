Más Información

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Este domingo primero de marzo, autoridades de la Ciudad de México realizarán cierres viales con motivo del concierto de capitalino.

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino dijo que mantendrán cerrada la circulación vehicular en el cuadro comprendido por Eje 1 Norte, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Oriente y parte de avenida Chapultepec, la calle Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini.

Mientras que la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la alternativa vial para desplazarse de sur a norte es el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Lee también

Para quienes busquen moverse de poniente al oriente de la capital se puede usar el Eje 1 Norte.

La alternativa para circular de norte a sur es el Eje 1 Poniente.

Mientras quienes deseen trasladarse de oriente a poniente y viceversa, la opción es José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, de acuerdo con la Unidad de Orientación Vial de la SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]