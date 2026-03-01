La Secretaría de Gobierno y la Autoridad del Centro Histórico no se ponen de acuerdo sobre el horario para que se dejen de vender bebidas alcohólicas en calles cercanas al Zócalo capitalino este domingo antes y durante el concierto gratuito de Shakira.

La secretaría de Gobierno precisó, en una tarjeta informativa, que la medida aplicará el 1 de marzo, de las 14:00 a las 23:00 horas, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico que expendan bebidas alcohólicas para llevar.

En tanto, el coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes, informó que, en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno de la Ciudad de México para la planeación del concierto de Shakira, se solicitó a esa Autoridad realizar notificaciones a los establecimientos comerciales sobre la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas, con el único objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los asistentes y prevenir cualquier incidente.

Lee también Concierto de Shakira en el Zócalo: horario, setlist y recomendaciones

“Es importante subrayar que la Autoridad del Centro Histórico llevó a cabo acciones meramente informativas, invitando a los comercios a abstenerse de vender alcohol a partir del horario señalado. En ningún momento se realizó amenaza alguna, ni se ordenó el cierre total de establecimientos, ni se prohibió la venta de alimentos u otros productos, los cuales continúan permitidos conforme a la normatividad vigente”, se indicó.

El viernes se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 14:00 horas a las 23:00 horas, el día 1 de marzo en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico, con motivo del concierto de la cantante colombiana.

Se precisó que no habrá prohibición, única y exclusivamente, para el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal como salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL