El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México facilitará posiciones a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para trabajos de monitoreo, así como intercambio de datos e información, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol.

El C5 informó que lo anterior obedece a un acuerdo firmado entre el C5 y la Sedena, para el monitoreo conjunto de las 113 mil 814 cámaras de la capital nacional, en particular de las 13 mil 293 situadas en las inmediaciones de sitios de interés relacionados con el torneo internacional.

La firma del acuerdo fue realizada por el General de Brigada de Estado Mayor, Román Villalvazo Barrios, titular del Centro de Coordinación de la Copa Mundial de Futbol 2026, y el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

C5 y Sedena coordinarán vigilancia por Mundial 2026; compartirán monitoreo de más de 113 mil cámaras. Foto: Especial

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El General de Brigada destacó el trabajo conjunto entre el C5 y la Sedena.

“La coordinación, empatía y cooperación entre instituciones nos fortalecen. Al dejar de lado egos y soberbia podemos trabajar unidos por un bien supremo: México”.

El C5 aseguró que el acuerdo tiene una vigencia de tres meses.

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