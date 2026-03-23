La Federación Mexicana de Futbol (FMF), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se unen para la realización de la Copa Escolar de Futbol edición "Mundialito Escolar 2026".

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA, que sea realizará este año en Estados Unidos, México y Canadá, la FMF, la CONADE y la SEP busca impulsar del deporte formativo.

Por tal motivo, anunciaron esta iniciativa que llegará a escuelas de los 32 estados de nuestro país.

En la presentación del proyecto, estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; el director general de la CONADE, Rommel Pacheco; la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México rumbo al Mundial 2026, Gabriela Cuevas; y el director deportivo de la Selección Mexicana, Duilio Davino.

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Además, el evento contó con la presencia de Óscar Pérez, quien vistió la camiseta del Tricolor en 57 ocasiones y acudió a tres Copas del Mundo (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010).

De igual forma, visores de la FMF y clubes de la Liga MX se dieron cita al al anuncio de la Copa Escolar de Futbol edición "Mundialito Escolar 2026".

Este proyecto, que parte de la alianza institucional entre la FMF, la CONADE y la SEP, tiene como principal objetivo fomentar que miles de niños y niñas de nuestro país practiquen deporte.

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Durante el evento, Ivar Sisniega compartió un mensaje y señaló que la Copa Escolar de Futbol tiene "el potencial de consolidarse como una plataforma de desarrollo deportivo a largo plazo en el país".

"Cuando las instituciones trabaja n juntas se pueden construir programas que impacten, realmente, la vida de millones", manifestó el presidente ejecutivo de la FMF.

Cabe resaltar que, para esta edición, se tiene contemplada la participación de dos niveles educativos (primaria y secundaria), así como el incremento de cinco veces el número de escuelas participantes.

Además, el torneo se disputará en formato de futbol cinco para que se puedan aprovechar las canchas escolares, así como "fomentar la participación y facilitar el aprendizaje del deporte".

Al igual que Ivar Sisniega, Rommel Pacheco compartió unas palabras durante la presentación de la Copa Escolar de Futbol edición "Mundialito Escolar 2026".

"Hay talento en todo México y lo que estamos haciendo hoy es abrir el camino para que pueda ser visto", manifestó el titular de la CONADE.