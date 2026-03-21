Natalia Botello se corona campeona de la NCAA y hace historia para México

La esgrimista mexicana Natalia Botello firmó una actuación memorable al consagrarse campeona nacional universitaria de la NCAA 2026, dentro de la modalidad de sable femenino.

Su victoria no solo representa un logro personal, también establece un precedente histórico para la Ohio State University, institución que nunca había contado con una campeona en esta disciplina.

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La originaria de Tijuana dominó la competencia desde las primeras rondas. En la fase de grupos registró 21 triunfos y solo 2 derrotas, con un notable diferencial de +56 toques, lo que le aseguró el primer lugar en la siembra rumbo a las eliminatorias. Su rendimiento mostró consistencia y autoridad ante rivales de alto nivel.

En semifinales, Botello superó por 15-11 a Siobhan Sullivan, representante de Notre Dame, en un duelo exigente que puso a prueba su técnica y temple.

Ya en la final, la mexicana enfrentó a Magda Skarbonkiewicz, campeona panamericana, a quien derrotó con claridad por 15-5, en una exhibición que confirmó su dominio en la pista.

Con este resultado, Natalia Botello se convirtió en la primera esgrimista de Ohio State en conquistar el título nacional universitario en sable femenino.

A sus 23 años, Botello respalda su crecimiento deportivo y su regularidad en el alto rendimiento. Su proyección apunta con fuerza hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde se perfila como una de las principales cartas de la delegación mexicana en esgrima.