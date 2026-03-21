Erick Portillo hace historia y gana medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta

El ucraniano Oleh Doroshchuk destronó en Torun (Polonia) al surcoreano Sanghyeok Woo como nuevo campeón mundial de altura en pista cubierta, en tanto que el mexicano Erick Portillo logró una histórica plata.

A Doroshchuk, bronce en los Europeos al aire libre de Roma 2024 con 2,26 metros y en los Campeonatos continentales bajo techo de Apeldoorn 2025 con 2,34, le bastó en esta ocasión con rebasar el listón a una altura de 2,30 para coronarse campeón universal, la peor marca de la historia para ganar.

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Logró dicha marca sin cometer nulo alguno y ganó por ello al mexicano Portillo, que celebró a lo grande el éxito, alcanzado gracias a saltar 2,30 en su tercer intento, porque de haberlo fallado se habría quedado fuera de un podio que cerraron empatados con 2,26, el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Woo, que perdió la ocasión de lograr su tercer título universal en pista cubierta.

La plata del 'chapulín' Portillo, que llegó con una mejor marca de 2,28 y que, supera las otras dos medallas que logró México a lo largo de la historia de esta competición tras los bronces de Ernesto Cantó en los 5 kilómetros marcha en Indianápolis 1987 y de Alejandro Cárdenas en el 400 de Maebashi 1999.

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