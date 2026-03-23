Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 12?

Este domingo 22 de marzo, finalizó la Jornada 12 del Clausura 2026 con la victoria (2-1) del FC Juárez sobre los Tigres en el estadio Olímpico Benito Juárez.

De esta manera, solamente restan cinco fechas para que finalice la fase regular del torneo y arranque la Liguilla con los duelos de los cuartos de final.

Cada vez falta menos para que comience la Fiesta Frande del futbol mexicano, por lo que cada partido se vuelve más importante.

Todos los puntos son más valiosos para los 18 equipos de la Liga MX, sobre todo, porque, en este certamen, el Play-In ya no forma parte del sistema de competencia, así que sólo clasificarán los primeros ochos posicionados en la tabla general.

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De momento, las Chivas, el Cruz Azul, el Toluca, los Pumas, el Pachuca, el Atlas, los Tigres y el América se encuentran instalados entre los invitados para la Liguilla, pero la lucha todavía es bastante fuerte.

El Monterrey, el FC Juárez, el Necaxa, y el León se mantienen cerca y, en cualquier momento, podríand darle la sorpresa a algunos de los clubes de arriba.

De igual forma, la pelea por ser el máximo goleador del Clausura 2026 está cada vez más intensa.

Al igual que, en el Apertura 2025, la tabla de los mejores romperedes de la Liga MX está que arde porque hay varios jugadores compitiendo por la cima.

Además, los tres delanteros que fueron campeones de goleo en la última edición del torneo mexicano están pelando por un nuevo trofeo.

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¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 12?

Armando González | Chivas | Diez goles

Joao Pedro | Atlético San Luis | Diez goles

Paulinho | Toluca | Seis goles

Ezequiel Bullaude | Santos | Cinco goles

José Paradela | Cruz Azul | Cinco goles

Salomón Rondón | Pachuca | Cinco goles

Arturo González | Atlas | Cinco goles

Diber Cambindo | León | Cinco goles

Juninho | Pumas | Cinco goles

Kevin Castañeda | Tijuana | Cinco goles

Gabriel Fernández | Cruz Azul | Cuatro goles

Javier Ruiz | Necaxa | Cuatro goles

Josué Ovalle | Mazatlán FC | Cuatro goles

Uros Djurdjevic | Monterrey | Cuatro goles

Lucas Di Yorio | Santos | Cuatro goles

Óscar Estupiñán | FC Juárez | Cuatro goles

Robert Morales | Pumas | Cuatro goles