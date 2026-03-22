Armando González continúa con su extraordinario momento goleador, que se acompaña con el extraordinario presente de Chivas. El cuadro rojiblanco consiguió una sufrida victoria de 2-3 frente Monterrey en el Estadio BBVA, donde el delantero tricolor anotó un gol.

El joven delantero del Rebaño Sagrado aprovecho un pase filtrado de Ángel Sepúlveda para quedar de frente al arco y definir de gran manera ante la salida de Luis Cárdenas. De esta forma, la 'Hormiga' abría el marcador.

Esta anotación significó la número 10 por parte del seleccionado mexicano, quien se mantiene en la pelea por el título de goleo del Clausura 2026. Joao Pedro también tiene la misma cantidad de anotaciones.

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Armando González le marcó al América Foto: Imago7

¿Qué marca superó Armando González?

Este último año futbolístico ha sido increíble para el delantero mexicano, quien ya ha superado un importante récord impuesto por Javier Hernández, a quien él ve como su máximo ídolo.

En el Torneo Apertura 2009 y el Bicentenario 2010, el Chicharito consiguió sumar 21 goles, marca que no había alcanzado ningún futbolista de las Chivas hasta este punto.

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Con su décima anotación de en el Clausura 2026, sumadas a las 12 del Apertura 2026, la Hormiga González ya suma 22 goles en lo que va del año futbolístico y superó por un tanto la marca impuesta por la leyenda del futbol mexicano.

González todavía tiene cinco partidos por delante, por lo que podría alargar su marca y dejar la vara más alta para cualquiera que busque superarlo.