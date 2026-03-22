Monterrey estuvo cerca de empatar el partido frente Chivas con un penalti a su favor en el minuto 90 del encuentro, pero la gran atajada de Raúl Rangel impidió que Djuka se vistiera de héroe y colocará el 3-3 en el marcador.

La intervención del Tala Rangel fue vital para que el Rebaño asegurara tres puntos al vencer a Rayados 2-3 en su visita al Estadio BBVA, y también para mantenerse en la punta de la clasificación por una jornada más.

Previo al lanzamiento del tiro de castigo, el arquero de la Selección Mexicana se acercó a la banca para conversar con Gabriel Milito, director técnico del club, quien puso sus brazos alrededor del portero y le dijo un par de palabras. Posteriormente, Rangel atajó el disparo del atacante regiomontano.

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Tala Rangel es felicitado por sus compañeros tras detener el penalti que dio el triunfo a las Chivas. FOTO: Imago

¿Qué le dijo Milito al Tala Rangel antes del penalti?

En conferencia de prensa, el estratega argentino compartió las palabras que le dedicó a su cancerbero previo a su crucial atajada.

"Tala defiende un arco muy grande como es el de Chivas, también defiende un arco muy grande como el de México. Fue transmitirle la confianza, que vaya decidido, que elija, que iba a atajar el penal le iba a darnos el triunfo y fue muy decidido, él estaba convencido, me lo dijo y eso para un equipo tan impronta e como nosotros es fundamental tener un partido como él que salve el partido, salve tres puntos", comentó el técnico.