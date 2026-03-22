En el último momento, el Clásico Capitalino se pintó de auriazul. El atacante Robert Morales definió desde los once pasos y permitió que Pumas se apropiara de la victoria en el Estadio Olímpico Universitario, durante la doceava fecha del torneo Clausura 2026.

A lo lejos, América se limitó a mirar los festejos de la escuadra universitaria. Mientras el estratega Efraín Juárez se llevó los reflectores durante la efusiva celebración en la que abrazó a su hijo.

A través de redes sociales, la respuesta de los aficionados no se hizo esperar. Por un lado, los seguidores de Pumas mostraron ilusión y festejaron la victoria de su equipo.

En contraste, los fanáticos del América lamentaron la derrota y recordaron el no tan lejano tiempo en el que las “Águilas” impusieron una hegemonía que dio paso a su histórico tricampeonato.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido.

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América y Pumas en el Clásico Capitalino, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el Clásico Capitalino en la Jonada 12 del Clausura 2026

Cuando ves la situación del equipo y te acuerdas de lo feliz que eras viendo al América de la 23/24. pic.twitter.com/sSBkeLmgLN — Andre (@_AndreCA7) March 22, 2026

No vamos a ganar ni un clásico, Cruz Azul nos goleará y nos va a eliminar “Nashville” EN EL AZTECApic.twitter.com/5q6nyOFidH https://t.co/mcNueqzUiA — edu (@eduuxqs) March 22, 2026

Cristian Borja llegando mañana a Coapa: pic.twitter.com/HMqQM00ON7 — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 22, 2026

Efían Juárez festejando con su hijo pic.twitter.com/rLwYxmr0Xa — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) March 22, 2026

Los que vieron:



Monterrey vs Chivas: Pumas vs America:pic.twitter.com/lksEeh02DH — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 22, 2026

Viendo el Pumas vs América: pic.twitter.com/9OsvRyWNuj — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 22, 2026

-Se fue Fidalgo



-El Búfalo Aguirre jugando como Ronaldo Nazario en los Tigres



-No hemos ganado ni un clásico



-Se lesionó Malagón



Tuvimos suerte de vivir el tricampeonato



pic.twitter.com/PzYrPR02Kx — Axel Čech (@axlbl_) March 22, 2026