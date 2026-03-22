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En el último momento, el Clásico Capitalino se pintó de auriazul. El atacante Robert Morales definió desde los once pasos y permitió que Pumas se apropiara de la victoria en el Estadio Olímpico Universitario, durante la doceava fecha del torneo Clausura 2026.
A lo lejos, América se limitó a mirar los festejos de la escuadra universitaria. Mientras el estratega Efraín Juárez se llevó los reflectores durante la efusiva celebración en la que abrazó a su hijo.
A través de redes sociales, la respuesta de los aficionados no se hizo esperar. Por un lado, los seguidores de Pumas mostraron ilusión y festejaron la victoria de su equipo.
En contraste, los fanáticos del América lamentaron la derrota y recordaron el no tan lejano tiempo en el que las “Águilas” impusieron una hegemonía que dio paso a su histórico tricampeonato.
Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido.
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Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el Clásico Capitalino en la Jonada 12 del Clausura 2026
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