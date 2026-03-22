Aficionados de Pumas respaldan a Efraín Juárez y sus jugadores; solo piden buenos resultados

Después de casi tres años, la ilusión ha vuelto a Ciudad Universitaria. No importa la sequía de 15 años sin títulos, la afición ha vuelto a conectar con su equipo.

Hoy, Pumas aparece en puestos de Liguilla, pelea estar en los cuatro primeros y el funcionamiento mejora. Todo tiene un culpable: Efraín Juárez.

El técnico intenso, sancionado por gestos “fuera de lugar” y criticado, hoy tiene al equipo en el radar y para la afición es el culpable de que las cosas mejoren.

Foto: IMAGO7

“Nosotros respaldamos a Efraín [Juárez], me pareció injusta su sanción, pero la afición está con él. Le ha dado otra cara al equipo”, lanzó un aficionado universitario para EL UNIVERSAL Deportes.

“Es parte de su personalidad. Lo que a nosotros nos importa es que dé buenos resultados”, mencionó otro fanático auriazul.

Y tal vez el respaldo es porque desde 2023, con Antonio Mohamed en el banquillo del Club Universidad, la afición de los felinos no se sentía con la gran ilusión por su equipo.

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La noche del sábado, el Olímpico Universitario volvió a lucir tapizado por su afición pintada de azul y oro, tal y como pasó contra Toluca o Cruz Azul. El resultado final, “la cuenta final para pagar”, como diría el mismo Efraín Juárez, aún es una incógnita; sin embargo, en Ciudad Universitaria han vuelto a creer.

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