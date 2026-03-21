Resultado Liga MX: Tala Rangel detuvo un penalti al último minuto y aseguró el décimo triunfo de Chivas

La noche en el Gigante de Acero tuvo de todo: goles, tensión y un cierre que puso a prueba corazones. Monterrey y Chivas ofrecieron un duelo que terminó con victoria rojiblanca por 3-2, aunque el marcador quedó corto para describir el drama vivido, sobre todo en los últimos suspiros.

El conjunto tapatío, líder del Clausura 2026, salió con autoridad. Al minuto 18, Armando González abrió el marcador con un remate preciso dentro del área. El delantero confirmó su gran momento al llegar a 10 goles en el torneo y empatar en la cima de goleo a Joao Pedro.

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Chivas no quitó el pie del acelerador. En el inicio del segundo tiempo, José Castillo amplió la ventaja con un disparo que sorprendió. Más tarde, Bryan González firmó el 3-0 con un golazo de larga distancia a la escuadra. El panorama parecía resuelto, casi como trámite… pero Monterrey tenía otros planes.

Rayados reaccionó. Uros Djurdjevic descontó al 88’ y encendió la esperanza local. Ya en el agregado, Ricardo Chávez acercó aún más a los regios con el 3-2. El estadio rugió y la presión cayó sobre el arco visitante.

Y entonces apareció el héroe... Al 90+8’, un penalti dio a Monterrey la oportunidad perfecta para empatar. Djurdjevic tomó el balón, pero el Tala Rangel se agigantó y demostró por qué se perfila a ser el titular con el Tri en el Mundial 2026. Adivinó el disparo y lo detuvo con firmeza. El arquero de Chivas y de la Selección Mexicana fue el salvador.

Sí el héroe que rescató al equipo de Gabriel Milito que seguirá en la cima, aunque haya sido con dosis de sufrimiento innecesario.