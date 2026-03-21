Atlas y Querétaro se quedan en promesas: Firman empate sin goles en el Jalisco

El Estadio Jalisco fue testigo de un duelo que tuvo un esbozo de emociones, intentos y hasta momentos de drama, pero careció de lo más importante: el gol.

Atlas y Querétaro no se hicieron daño en la Jornada 12 del Clausura 2026, en un partido donde el balón rondó las áreas, pero jamás cruzó la línea, al menos no de forma válida.

Y es que en los últimos suspiros del partido Eduardo Aguirre mandó la pelota al fondo de las redes, pero tras la revisión en el VAR el tanto fue anulado por fuera de lugar.

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El equipo dirigido por Diego Cocca llegó con la intención de mantener su lugar en la zona media alta de la tabla tras su empate ante Toluca. Del otro lado, los Gallos Blancos de Esteban González buscaban confirmar la reacción mostrada en su visita a Tigres. Al final, ambos sumaron, pero ninguno celebró.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

El arranque tuvo ritmo. Querétaro avisó temprano con remates, Atlas respondió con aproximaciones, pero el partido se volvió un intercambio de llegadas sin contundencia, como dos boxeadores que lanzan mucho, pero conectan poco.

La más clara del primer tiempo llegó al 43’, cuando Alí Ávila sacó un disparo que obligó a una gran intervención del arquero rojinegro. El susto despertó a la grada, aunque el descanso llegó con el marcador intacto.

En la segunda mitad, Atlas apretó. Diego González se convirtió en protagonista con varios intentos, incluido un disparo que se fue apenas desviado y otro que terminó salvado en la línea.

El silbatazo final decretó un empate a 0-0 que deja a Atlas en la pelea por los puestos de Liguilla y a Querétaro aún en la parte baja. Un partido entretenido, pero sin anotaciones, que dejó a sus aficiones con las ganas de gritar “gol”.