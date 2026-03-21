Resultado Liga MX: León triunfa en el último momento y derrota al Atlético de San Luis

El tiempo de Ignacio Ambriz llegó a su fin. En su primer partido sin el estratega mexicano, “La Fiera” de León triunfó (1-2) en el último momento ante el Atlético de San Luis, ahora bajo la dirección técnica del argentino Javier Gandolfi.

Separados por más de quinientos kilómetros, Armando “La Hormiga” González alcanzó a João Pedro en la tabla de goleo del Clausura 2026. Pese a que el atacante quiso darle ventaja a la escuadra potosina y proteger su liderato, no logró encontrarse con la portería en los noventa minutos del partido, por lo que ahora ambos suman diez anotaciones hasta la doceava fecha del torneo.

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João Pedro con el Atlético de San Luis, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

En su lugar, el francés Sébastien Salles-Lamonge rescató el empate (40') para el Atlético de San Luis, después de que Fernando “El Nene” Beltrán remató dentro del área (36') y le metió un susto inicial a los locales en el Estadio Libertad Financiera.

Una revisión en el VAR sembró tensión en el recinto, sin embargo, el arbitraje determinó un significativo gol con el que Miguel Rodríguez (90'+5') le dio la victoria a los “Panzas Verdes”. Así terminó una sequía de doce partidos sin conocer la victoria en condición de visitantes.

Después de la pausa que se vivirá en el futbol mexicano por la Fecha FIFA de marzo, el Atlético de San Luis se enfrentará a los Rayados de Monterrey. Mientras que León jugará contra Atlas en la fecha programada para la primera semana de abril.