Gilberto Mora es uno de los nombres que aparecen en la lista de seleccionados mexicanos lesionados a menos de tres meses del Mundial 2026, por lo que su regreso a las canchas debe de ser pronto si quiere estar en la lista final.

El joven talento de los Xolos de Tijuana irrumpió con fuerza en el cuadro nacional dirigido por Javier Aguirre, ganándose llamados constantes para vestir la playera del Tri, pero una pubalgia lo ha mantenido fuera de las canchas desde el mes de enero.

Las grandes actuaciones de Mora con Xolos y la Selección Mexicana lo convirtieron en un serio candidato a estar en la lista del Vasco para la Copa del Mundo de este verano, aunque ahora el panorama luce distinto por la lesión que no le ha permitido jugar en este 2026.

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¿Cuánto tiempo ha pasado desde el más reciente partido de Gilberto Mora? FOTO: Imago7

¿Qué dijo el Loco Abreu sobre Gilberto Mora?

Desde su última aparición en la cancha, el juvenil fronterizo es el centro de atención en las conferencias de prensa, por lo que algunas preguntas hacia Sebastián Abreu son respecto a la recuperación de su talentoso futbolista.

Una vez finalizado el partido frente al Necaxa, el técnico uruguayo habló sobre la evolución de Gil y de su posible reaparición en la cancha.

"Va muy bien en su proceso,está haciendo trabajo en cancha, trabajó con pelota. Todo va por los carriles que habíamos pactado, sin apresurarlo", comentó.

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Gilberto Mora, durante un partido con los Xolos en la Liga MX. FOTO: Imago7

Antes de poner en la mesa su regreso con el equipo fronterizo, Abreu reconoció que el principal objetivo es que Mora llegue totalmente sano a una posible convocatoria con la Selección Mexicana para pelear un puesto al torneo de naciones más grande de la FIFA.

"Todos tenemos claro en el club de que la prioridad es de que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos al final de campeonato", puntualizó.

Todo parece indicar que el joven de 17 años podría estar en los terrenos de juego en los últimos partidos del Clausura 2026 para tomar ritmo y ganar minutos con el fin de buscar llegar al Mundial.