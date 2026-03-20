Bélgica confirma a sus futbolistas para enfrentar a México

Bélgica confirma a sus futbolistas para enfrentar a México

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, convocó hoy al centrocampista del Girona Axel Witsel para disputar a finales de marzo sendos partidos amistosos contracomo preparación para el Mundial que arrancará en junio.

También Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y Jérèmy Doku entraron en la convocatoria transatlántica que llevará a los Diablos Rojos a medirse contra Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta (EE:UU) y contra México el 1 de abril en Chicago.

Sin sorpresa, no aparece en la lista el portero del Real Madrid y titular de Bélgica, Thibaut Courtois, lesionado. Pero sí figura el capitán de los Diablos Rojos, Yuri Tielemans, tocado en la rodilla.

Una de las novedades de la última lista de preparación de García antes del Mundial es la presencia del centrocampista del Anderlecht Nathan De Cat, de 17 años.

Convocados de Bélgica para jugar vs México

Porteros

  • Senne Lammens (Manchester United/ING)
  • Matz Sels (Nottingham Forest/ING)
  • Maarten Vandevoordt (Leipzig/ALE)

Defensas

  • Timothy Castagne (Fulham/ING)
  • Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR)
  • Maxim De Cuyper (Brighton/ING)
  • Koni De Winter (AC Milan/ITA)
  • Brandon Mechele (Brujas)
  • Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA)
  • Joaquin Seys (Brujas)
  • Arthur Theate (Frankfurt/ALE)

Centrocampistas

  • Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA)
  • Nathan De Cat (Anderlecht)
  • Amadou Onana (Everton/ING)
  • Nicolas Raskin (Rangers/ESC)
  • Youri Tielemans (Aston Villa/ING)
  • Hans Vanaken (Brujas)
  • Axel Witsel (Gerona/ESP)

Delanteros

  • Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA)
  • Jérémy Doku (Manchester City/ING)
  • Mika Godts (Ajax/ING)
  • Romelu Lukaku (Nápoles/ITA)
  • Dodi Lukebakio (Benfica/POR)
  • Loïs Openda (Juventus/ITA)
  • Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA)
  • Lucas Stassin (Westerlo)
  • Leandro Trossard (Arsenal/ING)

