Una de las noticias más amargas para los aficionados mexicanos se confirmó este viernes 20 de marzo, durante el transcurso de la mañana.

Cristiano Ronaldo todavía no se encuentra al 100% físicamente, por la lesión que sufrió en el isquiotibiales con el Al-Nassr, por lo que no logró entrar en la convocatoria de Portugal para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos.

A pesar de que era un hecho y de que sólo faltaba que se hiciera oficial, el impacto de la información no dejó de causar estragos en el público tricolor.

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El astro portugués sigue sin recuperarse del todo, por lo que Roberto Martínez prefirió no incluirlo en su lista de 27 convocados para sus juegos de preparación.

A lo largo de las últimas semanas, los rumores sobre la ausencia de CR7 en nuestro país, para la reinauguración del estadio Azteca, comenzaron a aumentar.

Desafortundamente, para las personas que soñaban con ver a Cristiano Ronaldo en territorio mexicano, se esfumó la oportunidad.

Los lusos viajarán a nuestro país sin el máximo goleador en la historia del Real Madrid, por lo que su ausencia fue lamentada en las redes sociales.

A pesar de que Portugal no contará con el Comandante, sí tendrá a la mayoría de sus futbolistas importantes para enfrentar a México el próximo sábado 28 de marzo en la CDMX.

Jugadores como Diogo Costa, Matheus Nunes, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Ruben Neves, Joao Neves, Bruno Fernandes, Joao Félix, Francisco Conceicao, Rafael Leao, Pedro Neto y Goncalo Ramos sí estarán presentes en el Coloso de Santa Úrsula.

Cabe resaltar que Roberto Martínez y sus dirigidos primero se enfrentarán al Tricolor y, después, viajarán a Estados Unidos para medir fuerzas con la selección de las Barras y las Estrellas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el martes 31 de marzo.

La confirmación de la ausencia de Cristiano Ronaldo en la lista de convocados de Portugal provocó que las redes sociales explotaran con las imágenes más divertidas.

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Cristiano Ronaldo conquista los mejores MEMES al confirmarse que no jugará ante la Selección Mexicana

Cristiano Ronaldo MEMES

Cristiano Ronaldo MEMES

Se confirma que no va a jugar Cristiano Ronaldo en el Azteca y chingaron a su madre los revendedores. pic.twitter.com/Cy2RHtKnc6 — Villa (@viilla_) March 20, 2026

Los revendedores de boletos del México vs Portugal viendo que Cristiano Ronaldo no fue convocado JAJAJAJAJA a mamarlapic.twitter.com/oPjMk0VZX1 https://t.co/GdYrIv7T21 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 20, 2026

Los envidiosos (yo) festejando que Cristiano Ronaldo no vendrá a jugar al Estadio Azteca porque no conseguimos boletos.



Y que chinguen a su madre los revendedores.



pic.twitter.com/KWsJ5pGX6t — Roberto Haz (@tudimebeto) March 20, 2026

La publicación del compa que estaba vendiendo los boletos en 10k para ver a Cristiano Ronaldo en el Azteca https://t.co/4QUutMHMeH — Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) March 20, 2026

Te despiertas y lo primero que ves es que Cristiano Ronaldo no viene con Portugal y tu compraste un boleto en 15mil pesos. pic.twitter.com/MIdGCCqXrV — (FAN) Dua Lipa Madridista 🪩 (@DuaMadridista) March 20, 2026

El wey que le compró boletos a los revendedores al enterarse que no viene Cristiano Ronaldo 😂 pic.twitter.com/1mfGfndEQX — 🦅 GFA 🦅 (@gioo_007) March 20, 2026

Que no va a venir Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/U25KFKNRhi — F1orencia🏎️🦁 (@laflortss) March 20, 2026

Cristiano Ronaldo cuando le dijeron que no tenía que ir a Méjico pic.twitter.com/dk8x0nPTSd — Dereck Sánchez ⚜️ (@Deresan1k) March 20, 2026