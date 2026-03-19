Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, no enfrentará a la Selección Mexicana

Faltan 84 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y las lesiones comienzan a aparecer en varias selecciones nacionales.

Al menos en la Selección Mexicana, son varias las bajas que tiene para esta Fecha FIFA debido a lesiones en varios de sus jugadores, entre ello s Santiago Giménez, Gilberto Mora, Mateo Chávez y algunos más.

Sin embargo, en sus rivales para este mes también se han visto afectados por esta situación. La Selección de Bélgica, rival del Tricolor para el próximo 31 de marzo, no contará con su arquero Thibaut Courtois.

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El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, sufrió un desgarro muscular en la parte superior de la pierna derecha, lo que pone en riesgo también su disponibilidad para la eliminatoria contra el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League.

Courtois fue sustituido al descanso del partido de la Champions del Madrid ante el Manchester City el martes. El club no informó el jueves cuánto tiempo estará de baja su portero titular.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, informó el club en un comunicado.

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Chivas, Cruz Azul y Toluca ocupan los primeros tres lugares de la tabla, respectivamente