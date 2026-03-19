Liga MX vs MLS: Quedaron definidos los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Con el épico pase de los Tigres sobre el FC Cincinnati, quedaron definidos los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la Major League Soccer (MLS) se medirán para definir a los mejores en esta justa de la Concacaf; la siguiente fase se disputará en el mes de abril.

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Toluca, Cruz Azul, América y Tigres son los cuadros mexicanos que buscarán mantener la hegemonía de la Liga MX en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por parte del circuito estadounidense los equipos que siguen con vida con LA Galaxy, Los Ángeles FC, Seattle Sounders y el Nashville SC, que eliminó al Inter Miami de Lionel Messi.

Los encuentros de ida se disputarán entre los días 7 y 9 de abril , mientras que los duelos de vuelta se efectuarán entre el 14 y 16 del mismo mes.

Fernando Gorriarán sentenció el partido al minuto 90+8. FOTO: IMAGO7

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Con días y horarios aún por confirmar, así se disputarán los Cuartos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf.

LA Galaxy vs Toluca

Cruz Azul vs Los Ángeles FC

Seattle Sounders vs Tigres

América vs Nashville SC

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