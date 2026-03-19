Resultado: Tigres logra la hazaña contra el FC Cincinnati y avanza en la Concacaf Champions Cup

El Volcán de los Tigres vivió otra noche de locura con la remontada de su equipo, frente al FC Cincinnati en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Los regiomontanos llegaron al estadio universitario con un marcador adverso de 3-0 y debían, por lo menos, igualar el marcador para definir el encuentro desde los tiempos extras... el cierre fue de locura.

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Los de Guido Pizarro se pusieron arriba 4-0 con los dobletes de Rodrigo 'Bufalo' Aguirre (5' y 49') y de Ozziel Herrera (10' y 46'), pero el conjunto estadounidense hizo la travesura al minuto 65 con un cabezazo de Kévin Denkey.

La tensión se apoderó de un Volcán que seguía en su punto de erupción más alto, el tiempo transcurrió y parecía que el conjunto de la MLS se saldría con la suya.

Agregaron nueve minutos, los últimos para que los felinos buscarán otra noche épica en casa. Fue hasta el 90+8 cuando el uruguayo Fernando Gorriarán sacó un disparo a ras del césped desde fuera del área para devolver la alegría a su afición.

Los Tigres consiguieron una épica remontada en la Concacaf Champions Cup y ahora se verán las caras frente al Seattle Sounders de la MLS.

¿Cómo quedaron los Tigres contra el FC Cincinnati?

Los Tigres vencieron 5-1 al FC Cincinnati en el estadio Universitario para avanzar a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

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