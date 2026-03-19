Los 26 elegidos por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica; Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo aparecen en la lista

La Selección Mexicana disputará la primera Fecha FIFA del año y Javier Aguirre ya tiene a sus 26 elegidos para enfrentar a Portugal y a Bélgica, en la Ciudad de México y en Chicago, respectivamente.

Para estos compromisos, rumbo al Mundial de 2026, destaca el regreso del portero Guillermo Ochoa y la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo, futbolista del Real Betis.

A diferencia de las pasadas dos listas, el "Vasco" sí contará con elementos que militan en el futbol europeo y son ocho futbolistas del viejo continente los que aparecen.

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Álvaro Fidalgo marcó su primer gol con el Real Betis y lo hizo en el derbi sevillano / FOTO: EFE

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas y Raúl Jiménez; otros "extranjeros" son Germán Berterame del Inter Miami y Julián Quiñones del Al-Qadsiah.

El Guadalajara vuelve a ser la base del Tricolor, pero en esta ocasión con cinco jugadores: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando "La Hormiga" González.

Con las bajas de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz para la Copa del Mundo de 2026, algunos nombres aparecen para pelear por un lugar a la justa mundialista. Además, aparecen nombres que lograron sumarse luego de las lesiones de Santiago Giménez, Gilberto Mora, Julián Araujo, Edson Álvarez y Mateo Chávez.

La lista completa de México para la Fecha FIFA de marzo

Porteros: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos). Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Genoa), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres).

Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscú), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Genoa), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres). Medios: Denzell García (FC Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas)

Denzell García (FC Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas) Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Germán Berterame (Inter Miami), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas).

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