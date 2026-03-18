Messi se despide de la Concacaf Champions Cup y se cae el duelo ante América

El gol número 900 en la carrera de Lionel Messi no alcanzó para cambiar el destino del Inter Miami en la Concacaf Champions Cup. Pese a rescatar un empate (1-1) en el marcador global, el conjunto de la MLS quedó eliminado en los octavos de final frente al Nashville SC, que avanzó gracias al criterio de gol de visitante.

El encuentro parecía encaminarse de manera favorable para las Garzas desde muy temprano. Con Germán Berterame presente en el terreno de juego, el equipo encontró rápidamente la ventaja con una nueva muestra de la calidad del astro argentino.

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Al minuto 6, Messi sacó un potente disparo que venció al arquero rival y encendió la ilusión de la afición, que soñaba con seguir avanzando en el certamen internacional.

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, la intensidad del Nashville SC comenzó a equilibrar el trámite del partido. El Inter Miami no logró sostener el control ni ampliar la diferencia, permitiendo que la presión rival creciera y que la ventaja mínima se volviera cada vez más frágil en un duelo cargado de tensión.

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El silencio se apoderó del estadio en los minutos finales, cuando Cristian Espinoza apareció para marcar el gol del empate. La anotación desmoronó las aspiraciones del equipo de Messi al minuto 74.

La eliminación no solo provocó frustración entre los futbolistas y tristeza en la afición, sino que también apagó uno de los duelos más esperados del torneo. Con la caída del Inter Miami, quedó descartada la posibilidad de ver a Lionel Messi en México, particularmente en la Ciudad de México ante el América, conjunto que este miércoles enfrenta al Philadelphia Union en busca de avanzar a la siguiente ronda.