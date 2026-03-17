Camotito, el legendario autobús del Club Puebla se vende por más de 300 mil pesos en Facebook

Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde prácticamente todo puede ponerse a la venta, desde artículos cotidianos hasta auténticas rarezas.

Sin embargo, pocas publicaciones logran llamar tanto la atención como la aparición de un autobús de pasajeros con un pasado cargado de historia dentro del futbol mexicano.

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Aunque parezca difícil de creer, una pieza emblemática del Club Puebla ha salido al mercado. Se trata del vehículo que transportó al equipo campeón de la temporada 1982‑83, una joya histórica de la Liga MX que hoy, décadas después, reaparece como objeto de colección y despierta la nostalgia entre los aficionados de La Franja.

"Camotito", el histórico transporte de aquel equipo integrado por figuras como Luis Enrique Fernández, Muricy Ramalho y Pedro Soto, y dirigido por Manuel Lapuente, se encuentra en buenas condiciones y actualmente es ofrecido a la venta a través de Facebook por un valor cercano a los 300 mil pesos, precio que se volvió tendencia en redes sociales.

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Con la intención de encontrar nuevo dueño en los próximos días, el histórico autobús suele recorrer las principales calles de la capital poblana, donde es reconocido por los seguidores de la institución.

Muchos de ellos lo observan con nostalgia y esperan que el equipo pueda recuperar el protagonismo y las épocas de gloria que marcaron su historia.