Diego Lainez le da la espalda a Gignac y Nahuel Guzmán: “Ya tiene muchas copas”

Luego de un paso complicado por España con el Real Betis, Diego Lainez regresó a México para integrarse al proyecto de Tigres, uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, que en los últimos años ha incrementado de manera notable su palmarés.

Gran parte del éxito de la institución regiomontana se explica por figuras como André‑Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, quienes suman 12 títulos oficiales cada uno y se han convertido en pilares fundamentales del club. Su presencia también ha sido un impulso importante para el canterano del América, quien, gracias a sus buenas actuaciones, incluso logró regresar a la Selección Mexicana.

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Con la cercanía de la Copa del Mundo de 2026, Gignac y Guzmán pusieron en aprietos a Lainez al cuestionarlo durante una dinámica realizada dentro del podcast del arquero argentino. En ella, le plantearon una elección directa: un último título para el goleador francés y el guardameta sudamericano o el tan anhelado quinto partido para el Tricolor que dirige Javier Aguirre.

Visiblemente nervioso, Lainez no dudó y se inclinó por el quinto partido del Tricolor en el Mundial de 2026. Tomó con humor la molestia de sus compañeros y aseguró que su decisión respondió al deseo de brindarle una alegría a los aficionados.

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"La verdad, está muy buena la pregunta, pero diré que el quinto partido de México. Ustedes tienen más copas que el futbol mexicano junto; tengo un amor increíble por ustedes, pero hay que darle alegría a los aficionados", mencionó.