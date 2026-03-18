Tras conquistar el tricampeonato en la Liga MX, André Jardine se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del balompié azteca, gracias a la transformación que logró en el América y a la identidad futbolística que imprimió en el equipo.

El éxito obtenido no pasó desapercibido y, como consecuencia, los rumores sobre una posible salida comenzaron a surgir. La situación no resulta nueva para el técnico brasileño, quien recientemente expresó su interés por, en algún momento, probar suerte en el futbol europeo.

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En medio de un Clausura 2026 marcado por altibajos, Jardine volvió a colocarse en la mira internacional, particularmente en Brasil, donde Cruzeiro lo mantiene como una de sus opciones para el banquillo.

Según información de ESPN Brasil, la directiva del club, que hasta hace unos meses fue dirigido por Nicolás Larcamón, contactó al estratega para explorar su disponibilidad.

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Sin embargo, la respuesta fue negativa. De acuerdo con el periodista André Hernán, Jardine rechazó la propuesta y permanece plenamente enfocado en continuar su proyecto y seguir haciendo historia con el América.

El reporte agrega, que el brasileño espera poder levantar la Concacaf Champions Cup, y buscar con ello llevar al club a tener protagonismo al nivel internacional.