Tigres vs Nashville: Horario y canales para ver EN VIVO la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 5 de mayo

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Luego de su victoria en Nashville, en el duelo de ida, los Tigres quieren sellar su boleto a la Final de la.

El gol de Ángel Correa los tiene muy cerca de la final internacional y hoy, en el Estadio Universitario, buscarán confirmar su pase al duelo por el título, que podría ser ante Los Ángeles FC o el Toluca.

Los Tigres, con cualquier empate estarán en la Final. En caso de ganar por dos goles también firmarían su pase al gran partido.

En caso de ganar 2-1, 3-2, 4-3, etc., el conjunto estadounidense sería quien avance a la siguiente fase.

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¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Nashville?

Los Tigres llegan con la ventaja mínima (1-0) luego de su triunfo en Nashville en la Semifinales de Ida.

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Horario: 19:30
  • Transmisión: FOX One y FOX+

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