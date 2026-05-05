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Tigres vs Nashville: Horario y canales para ver EN VIVO la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 5 de mayo
Luego de su victoria en Nashville, en el duelo de ida, los Tigres quieren sellar su boleto a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
El gol de Ángel Correa los tiene muy cerca de la final internacional y hoy, en el Estadio Universitario, buscarán confirmar su pase al duelo por el título, que podría ser ante Los Ángeles FC o el Toluca.
Los Tigres, con cualquier empate estarán en la Final. En caso de ganar por dos goles también firmarían su pase al gran partido.
En caso de ganar 2-1, 3-2, 4-3, etc., el conjunto estadounidense sería quien avance a la siguiente fase.
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¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Nashville?
Los Tigres llegan con la ventaja mínima (1-0) luego de su triunfo en Nashville en la Semifinales de Ida.
- Fecha: Martes 5 de mayo
- Horario: 19:30
- Transmisión: FOX One y FOX+
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