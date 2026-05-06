México recupera su lugar en el calendario internacional de World Aquatics con la Copa México

La Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara 2026 estuvo marcada por un giro inesperado: la cancelación de su segunda etapa debido a motivos de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, ocurrida en febrero.

Tras meses de negociaciones y ajustes en los calendarios internacionales, México logró recuperar la confianza de las federaciones y asegurar nuevamente la presencia de los mejores clavadistas del planeta.

El anuncio llegó poco después de la Súper Final de Clavados en China, donde la delegación mexicana brilló con fuerza al conquistar cinco medallas —tres de plata y dos de bronce— que le otorgaron el segundo lugar del medallero, solo detrás de los anfitriones.

World Aquatics anunció que el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, será la sede oficial de la Copa México de Clavados, programada del 16 al 19 de julio. Este nombramiento marca el esperado regreso de la instalación al calendario internacional y reafirma su papel como uno de los escenarios más emblemáticos para la disciplina.

"En los últimos años, se ha observado un claro impulso en los clavados en México. En 2025, el país fue sede de su primera Copa del Mundo en una década. El ambiente fue excepcional. Los atletas destacaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competición", mencionó Bashar Al-Saffar, presidente del Comité Técnico de Clavados de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos.

Las buenas noticias para México continuaron en el comunicado de la Conade, donde se confirmó que en 2027 el país volverá a albergar una etapa de la Copa del Mundo de Clavados.

Al igual que Canadá y China, que repetirán como sedes en Montreal y Beijing, México se suma nuevamente al circuito internacional, dejando en expectativa el anuncio de la ciudad anfitriona que será revelada en los próximos meses.