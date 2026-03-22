André Jardine, enojado tras el América vs Pumas: Un Clásico que se se decide por el VAR

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Cuando parecía que Pumas y América sentenciaban un empate sin goles en , llegó el penalti de Cristian Borja sobre Guillermo Martínez en los instantes finales del partido.

Dicha acción tuvo que ser revisada en el VAR por el árbitro César Arturo Ramos; Robert Morales lo anotó y significó la victoria para el Club Universidad en el Clásico Capitalino; sin embargo, no todos quedaron conformes.

André Jardine, técnico de las Águilas del América, se mostró molesto en conferencia de prensa y aseguró que el VAR fue quien sentenció el triunfo de los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, ya que a ellos no les marcaron una pena máxima momentos después al gol de los felinos.

"No sufrimos en ningún momento, en el primer tiempo una pelota en el palo y nada. En el segundo tiempo con sensación de control, generamos poco. Al final el penal a Pumas bien marcado, pero hay un penal para nosotros, una mano, que no nos marcan. Fue un partido definido por el VAR", declaró el estratega brasileño.

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América y Pumas en el Clásico Capitalino, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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Duro mensaje a la afición del América

América no ha podido ganar ninguno de sus Clásicos. Ante Chivas y Pumas perdió (1-0) por la mínima diferencia y resta el duelo contra Cruz Azul, el próximo 11 de abril.

Para Jardine, su afición debe aprender a perder y enfatizó que el torneo terminará hasta la Liguilla, no en las Jornadas 10, 12 o 14. Pidió humildad y entender que en ocasiones serán superados por los rivales.

"Tienen que saber perder. Aquí trabajamos todos por lo mismo, a veces perdemos contra rivales importantes como éste. Hoy no fue el caso de que nos dominaron y podemos estar más arriba, sí, pero no hay que hablar públicamente de esto. El torneo no se acaba en la fecha 10, 12 o 14. Estaremos en liguilla y ahí veremos", concluyó Jardine.

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