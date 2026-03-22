André Jardine, enojado tras el América vs Pumas: Un Clásico que se se decide por el VAR

Cuando parecía que Pumas y América sentenciaban un empate sin goles en Ciudad Universitaria, llegó el penalti de Cristian Borja sobre Guillermo Martínez en los instantes finales del partido.

Dicha acción tuvo que ser revisada en el VAR por el árbitro César Arturo Ramos; Robert Morales lo anotó y significó la victoria para el Club Universidad en el Clásico Capitalino; sin embargo, no todos quedaron conformes.

André Jardine, técnico de las Águilas del América, se mostró molesto en conferencia de prensa y aseguró que el VAR fue quien sentenció el triunfo de los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, ya que a ellos no les marcaron una pena máxima momentos después al gol de los felinos.

"No sufrimos en ningún momento, en el primer tiempo una pelota en el palo y nada. En el segundo tiempo con sensación de control, generamos poco. Al final el penal a Pumas bien marcado, pero hay un penal para nosotros, una mano, que no nos marcan. Fue un partido definido por el VAR", declaró el estratega brasileño.

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América y Pumas en el Clásico Capitalino, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Duro mensaje a la afición del América

América no ha podido ganar ninguno de sus Clásicos. Ante Chivas y Pumas perdió (1-0) por la mínima diferencia y resta el duelo contra Cruz Azul, el próximo 11 de abril.

Para Jardine, su afición debe aprender a perder y enfatizó que el torneo terminará hasta la Liguilla, no en las Jornadas 10, 12 o 14. Pidió humildad y entender que en ocasiones serán superados por los rivales.

"Tienen que saber perder. Aquí trabajamos todos por lo mismo, a veces perdemos contra rivales importantes como éste. Hoy no fue el caso de que nos dominaron y podemos estar más arriba, sí, pero no hay que hablar públicamente de esto. El torneo no se acaba en la fecha 10, 12 o 14. Estaremos en liguilla y ahí veremos", concluyó Jardine.

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