Liga MX: Horario y canales para ver lo partidos de la Jornada 12; HOY, domingo 22 de marzo

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En el futbol mexicano, la agenda dominical tendrá tres partidos que cerrarán la doceava fecha del torneo .

Los “Diablos Rojos” de Toluca, bicampeones en la Liga MX, se enfrentarán a los “Tuzos” de Pachuca. Mientras que los “Bravos” de Juárez recibirán la visita de los felinos de Tigres. Sumado a que Santos Laguna, el equipo sotanero del torneo, jugará contra “La Franja” de Puebla.

Este será el último fin de semana de marzo con actividad en el futbol nacional, ya que habrá un parón por la Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos contra Portugal y Bélgica, respectivamente.

Cabe destacar que, de los tres partidos que se disputarán este domingo, ninguno se transmitirá por televisión abierta. A continuación, los horarios y las plataformas para ver los compromisos de la Jornada 12 del Clausura 2026.

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¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 12 del Clausura 2026?

Domingo, 22 de marzo

  • Santos Laguna vs Puebla | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
  • Pachuca vs Toluca | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX, FOX One y Tubi.
  • FC Juárez vs Tigres | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX +.

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